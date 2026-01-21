Суд между Джиганом и Самойловой: рэпер хочет признать брачный договор недействительным
Адвокат Джигана заявил о намерении оспорить брачный договор с Оксаной
Суд между Денисом Джиганом и Оксаной Самойловой продолжает развиваться — теперь стороны спорят о легитимности брачного договора.
Адвокат Джигана Сергей Жорин рассказал Super, чего хочет добиться рэпер.
«Каким образом будет делиться имущество в случае признания брачного договора недействительным — решит суд. В рамках бракоразводного процесса мы подали встречный иск о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Необходимые аргументы и доказательства того, что Джиган находился в уязвимом состоянии на момент подписания брачного договора, мы уже предоставили и будем расширять доказательную базу», — сообщил Жорин.Сейчас дело продолжается, и суду предстоит определить, кому достанется имущество после развода.