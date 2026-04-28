«Подарил мне сына»: бывшая Алексея Воробьева раскрыла многолетний обман. От кого она на самом деле родила сына и в чем артиста упрекнула Собчак
Блогер и бывшая участница шоу «Холостяк» Татьяна Челышева призналась, что годами вводила публику в заблуждение. Оказывается, её сын Адам — не ребенок Алексея Воробьёва. За красивой историей скрывались шантаж, грязные тайны и расчет. Почему Челышева разрушила миф об идеальном отце и назвала те отношения «игрой по чужим правилам» — в материале «Радио 1».
«Ни разу не позвонил»: откровения ЧелышевойКак выяснилось, Воробьёв является лишь крёстным отцом ребёнка Татьяны. Однако, по словам героини реалити-шоу, с этой ролью он тоже не справляется.
«Алексей не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моей семье, ни к моему ребёнку. А меня он просто достал. Он крестный папа, который ни разу не позвонил», — заявила Татьяна Челышева в интервью изданию «СтарХит».Более того, Челышева подчеркнула: Алексей сам хотел участвовать в этой истории. Сейчас она жалеет, что имя певца долгие годы ассоциировалось с ней.
Выгодная сделка?Впервые Татьяна заявила о себе в 2017 году, придя на шоу «Холостяк», где участницы боролись за внимание актёра Ильи Глинникова. Однако надолго задержаться в проекте не удалось — Челышева покинула его в числе первых. Хотя у нее не получилось покорить звезду «Интернов», она привлекла внимание другого известного артиста и певца — Алексея Воробьёва. Об их отношениях стало известно летом 2020 года, когда Челышева родила сына и назвала музыканта отцом ребёнка. Тогда все поверили в эту историю, а блогер лишь усиливала интерес, показывая нежные фото певца с младенцем. Никаких романтических чувств между ними к тому моменту уже не было, но они стали по-настоящему близкими друзьями и растили малыша вместе. Челышева не раз говорила: Воробьёв был её опорой, когда приходилось тяжелее всего.
«Когда у моего папы случился инсульт… он поддерживал, как никто, и подарил мне и миру нашего сына, так похожего на моего папу», — писала Татьяна в своём блоге.Однако позже она призналась — это была часть сделки.
«Зачем ему было это нужно? Чтобы выпутаться из ситуации, в которую он попал», — приводит слова Татьяны «СтарХит».Однако что именно произошло тогда в жизни Алексея, осталось секретом.
Пиар на чужом имениЧелышева не отрицает: роман с Воробьёвым был, но задолго до 2020 года. Расстались они хорошо. А спустя 15 лет, когда она уже жила в Майами и родила от другого, певец вдруг вернулся в её жизнь.
«Я просто не люблю, когда меня шантажируют… Я не рассказывала, а зачем? Я сделала свои выводы, и он умер для меня», — призналась Татьяна в интервью.По словам Татьяны, она решилась на откровение, потому что устала. Почти шесть лет понадобилось интернет-знаменитости, чтобы наконец раскрыть правду. Она уверена, певец до сих пор использует её имя ради пиара и создания информационных поводов. Примером она назвала фейковые статьи, которые регулярно появляются в СМИ: в них будто бы сообщается о нападении и ограблении ее матери Виктории, которую выдают за тёщу Воробьёва. Челышева уверена, что за этим стоит пиар-команда артиста.
Однако пользователи сети уверены: у Воробьева хватает популярности и это именно Татьяна делает пиар на его громком имени.
Новая жизнь Алексея ВоробьеваНесмотря на грязные обвинения, Алексей Воробьев продолжает заниматься творчеством и строить новые отношения.
Весной прошлого года стало известно о его тайной свадьбе с заслуженной артисткой России, оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Церемония прошла без лишнего пафоса — пара скромно расписалась в одном из столичных ЗАГСов. Отношения у молодых людей завязались не сразу, однако первая встреча произвела на музыканта сильное впечатление. Спустя пару дней он написал песню для Гарифуллиной, ещё не зная, что совсем скоро она станет его женой. Премьера сингла состоялась только в январе этого года. Сейчас знаменитости не стесняются открыто заявлять о чувствах в соцсетях: они регулярно выкладывают трогательные видео друг с другом и делятся романтичными постами.В этом союзе артист примерил на себя роль отчима. Он помогает воспитывать девятилетнюю дочь Гарифуллиной — Оливию. Отношения между ними сложились тёплые. Певец с гордостью называет девочку своей дочерью и часто делится в соцсетях кадрами, где они мило проводят время вместе.
«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — написал в своём блоге Алексей.Однако и в этот раз реакция публики на их брак оказалась неоднозначной: подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищаются парой, другие открыто заявляют, что не верят в показушные чувства Алексея и Аиды. В числе скептиков оказалась и телеведущая Ксения Собчак. Хотя журналистка и сомневается в искренности чувств Аиды и Алексея, она признаёт: их пиар-роман запущен талантливо. По мнению Собчак, пара грамотно сделала, что не стала афишировать псевдосвадьбу и создала видимость, будто поклонники случайно узнали об их отношениях, когда те уже были в самом разгаре.
«Мне очевидно. Я, может, и не Господь Бог, но мне кажется, что это пиар». Это пиар красивый. Они всё грамотно делают», — заявила Собчак в своём YouTube-шоу.