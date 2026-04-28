После жестких слов — извинения в эфире: Соловьёв и Боня неожиданно сошлись в прямом споре

28 апреля 2026, 10:40

Владимир Соловьев проводит дебаты с Викторией Боней в прямом эфире

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Владимир Соловьёв и блогер Виктория Боня начали спор в утреннем шоу «Полный контакт». Во время разговора мужчина сначала сделал собеседнице комплимент, а затем перешел к извинениям за резкие выпады.





Ранее Боня записала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. В ролике она подняла резонансные темы и попросила обратить на них внимание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с видео. По его словам, специалисты уже занимаются вопросами из обращения. До прямого разговора Соловьёв жестко высказался о Боне и допустил оскорбительные слова. Утром тон изменился.





«Во-первых, вы прекрасно выглядите», — сказал он.