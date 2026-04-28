Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что его сын живет в Лондоне
Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слухи о сыне и заявил, что тот не живет в Лондоне и не связан с модельным бизнесом. Фейк раньше разошелся по соцсетям и попал в блог Виктории Бони.
Во время утреннего шоу «Полный контакт» между Соловьевым и россиянкой вспыхнул спор. Ведущий сначала сделал блогеру комплимент, а потом извинился за прежние резкие выпады. До этого знаменитость записала обращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике она подняла острые темы и попросила обратить на них внимание.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уже ознакомились с видео. По его словам, специалисты занялись вопросами из обращения. Еще недавно Соловьев жестко говорил о женщине и допускал оскорбления. Утренний эфир показал совсем другой настрой.
Владимир Соловьёв — российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и общественный деятель, известный громкими высказываниями о политической ситуации в Российской Федерации и мире. Сегодня он регулярно появляется в эфире канала «Россия-1» с авторскими передачами.
