Подарила ему «День Победы», а получила 4 аборта и измену: что стало с первой женой Льва Лещенко Аллой Абдаловой?
Вот уже более 40 лет рядом со Львом Лещенко находится его любимая Ирина Багудина. Однако до этого известный певец был в браке с талантливой певицей Аллой Абдаловой, который длился целых 10 лет. Вместе они исполнили множество замечательных песен, включая «Московские окна» и «Старый клён». Алла была не только красивой, но и обладала мощным голосом и сценическим обаянием, что делало её способной стать одной из самых ярких звезд советской эстрады. Однако расставание с Лещенко стало для неё тяжёлым испытанием, она не смогла вернуться к прежней жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Рождение и ранние годыАльбина Абдалова появилась на свет в Москве в июне 1941 года, всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что её детство прошло в самые тревожные и тяжёлые годы, это не отняло у девочки способности чувствовать музыку — напротив, это чувство только усилилось.
Музыкальные начинанияС раннего возраста Альбина проявляла талант к музыке. Родители заметили её дар и отправили дочь в музыкальную школу, где она с увлечением занималась вокалом и делала свои первые шаги в мир искусства.
Разнообразные увлеченияОднако музыка не была единственным направлением, в котором развивалась Альбина. Она прилежно училась в обычной школе, занималась танцами и с удовольствием осваивала рукоделие. Когда пришло время выбирать профессию, она не сомневалась в своём выборе и поступила в ГИТИС на отделение оперетты. Уже с первых месяцев обучения Альбина выделялась среди других студентов как внешне, так и профессионально. В ГИТИСе она быстро завоевала репутацию одной из самых талантливых студенток, а её красота сделала её настоящей примой курса. Неудивительно, что внимание к ней привлекали не только педагоги, но и студенты. Именно в эти годы будущая певица выбрала сценическое имя Алла, которое вскоре станет известным всей стране.
Встреча Льва Лещенко и Аллы АбдаловойКогда Лев Лещенко впервые увидел Аллу Абдалову, она уже была известной артисткой. Песни «Чёрный кот» и «Московские окна» принесли ей всесоюзную популярность, публика восторгалась её талантом и обаянием. Сначала Лев долго колебался, не решаясь сделать первый шаг. Казалось, что что-то удерживало его от спешки. Однако однажды он пригласил Аллу к себе домой отпраздновать какой-то праздник. Этот вечер, как позже вспоминала сама Абдалова, стал для неё особенным. Несмотря на внутреннее влечение, оба долго оставались сдержанными. Они продолжали обращаться друг к другу на «вы», старались не поддаваться эмоциям и держали дистанцию, даже когда начали встречаться. Первые свидания проходили почти робко — без прикосновений и спешки, словно каждый из них боялся спугнуть хрупкую возможность настоящей близости.
Предложение руки и сердцаОднажды Лев сказал Алле, что им давно пора пожениться, ведь все вокруг уже воспринимают их как супругов. Свадьба состоялась и была отпразднована два дня подряд. После этого молодожёны поселились в квартире родителей Льва Лещенко. Началась насыщенная творческая жизнь, в которой не оставалось времени ни на отдых, ни на долгие разговоры — оба были погружены в работу. Алла поступила в труппу Театра оперетты, и вскоре к ней присоединился Лев. Они были настолько заняты, что приходили домой только переночевать. В этот период появились музыкальные дуэты, которые быстро завоевали популярность. Алла позже отмечала, что именно её поддержка помогла Льву преодолеть творческую неуверенность и развивать карьеру. Одной из ключевых песен для Лещенко стала «День Победы», от которой он сначала хотел отказаться. У супругов казалось, что есть всё: профессиональное признание, любовь, достаток, собственная двухкомнатная квартира в Чертаново и уверенность в будущем. Однако в их отношениях стало ощущаться охлаждение: творческая ревность, несовпадение гастрольных графиков и нарастающая усталость приводили к конфликтам.
Алла Абдалова и Лев Лещенко не стали родителями, так как оба были сосредоточены на карьере, и у Аллы были 4 беременности, которые она прервала. В результате у пары не появилось детей, это решение оставило у Аллы чувство сожаления о возможном материнстве. Впоследствии это стало источником внутреннего конфликта для певицы, которая часто размышляла о том, как сложилась бы её жизнь с детьми.
Серьезная ссора и разрывВ 1974 году в семье Абдаловой и Лещенко произошёл серьёзный конфликт. Лев только что вернулся из Японии, где находился на гастролях, но дома его встретила не тёплая атмосфера, а упрёки. Алла упрекала его в безразличии, утверждая, что он заботится только о себе и не интересуется её жизнью и работой. Ссора оказалась настолько напряжённой, что артист, даже не распаковав чемодан, ушёл. Тем не менее, вскоре они решили попытаться начать всё заново. Лев вернулся, но восстановить прежнее доверие не удалось. Скандалы становились всё более частыми, а ссоры — всё жестче.
Во время гастролей в Сочи Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной, между ними завязались серьёзные отношения. Вернувшись домой, Лев решил рассказать о своих чувствах жене Алле и уйти от неё. Однако, когда он пришёл к ней, она уже знала о его романе. Алла молча выставила его вещи на лестницу и закрыла дверь, тем самым положив конец их истории. После развода с Лещенко Алла гордо отказалась от его материальной помощи и имущества, не желая иметь дел с мужчиной, которого любила. В отчаянии она выпила три бутылки водки за вечер, надеясь забыть о горечи расставания. Однако алкоголь не дал ей облегчения — она чувствовала себя пустой и опустошённой, как будто всё происходящее было лишь страшным сном.