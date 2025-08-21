Диана Гурцкая покинула Россию вместе с сыном

21 августа 2025, 13:08

Певица Диана Гурцкая отправилась с 18-летним сыном на отдых в Грузию

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм*/diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая вместе со своим 18-летним сыном Константином отдыхает в Грузии. Певица поделилась снимками, сделанными на фоне аквариума в пятизвездочном отеле в поселке Шекветили.