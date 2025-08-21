Достижения.рф

Диана Гурцкая покинула Россию вместе с сыном

Певица Диана Гурцкая отправилась с 18-летним сыном на отдых в Грузию
Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм*/diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая вместе со своим 18-летним сыном Константином отдыхает в Грузии. Певица поделилась снимками, сделанными на фоне аквариума в пятизвездочном отеле в поселке Шекветили.



Артистка родила первенца в 2007 году от супруга Петра Кучеренко, занимавшего пост заместителя министра науки и высшего образования России. В прошлых интервью она признавалась, что сильно переживала во время беременности, так как не хотела, чтобы ребенок повторил ее судьбу. В итоге опасения не подтвердились — мальчик родился без проблем со зрением.

Муж певицы скоропостижно скончался в 2023 году во время рабочей поездки на Кубу. Незадолго до его смерти пара хотела расширить семью и взять ребенка из детского дома, но не успела реализовать эти планы.

*Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

