Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин задолжал ФНС почти 2 млн рублей
Актёр и певец Стас Ярушин должен Федеральной налоговой службе один миллион 954 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Ярушин может привлечь внимание судебных приставов, если не погасит свои долги в ближайшее время.
«Пока исполнительных производств на Ярушине не числится, однако угроза блокировки счетов вполне реальна», — говорится в материале «Постньюс».
Отмечается, что к долгу Ярушина может добавиться ещё один миллион рублей из-за суда с лейблом Анны Асти Fenix Music. Напомним, причиной для судебного разбирательства стало незаконное исполнение песен в музыкальном шоу звезды сериала «Универ».
14 августа стало известно, что Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 151 тысячу рублей.