Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин задолжал ФНС почти 2 млн рублей

21 августа 2025, 12:23

Стас Ярушин (Фото: Telegram @yarushinstas)

Актёр и певец Стас Ярушин должен Федеральной налоговой службе один миллион 954 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Ярушин может привлечь внимание судебных приставов, если не погасит свои долги в ближайшее время.





«Пока исполнительных производств на Ярушине не числится, однако угроза блокировки счетов вполне реальна», — говорится в материале «Постньюс».