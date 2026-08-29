Подарила голос Михримах-султан, вышла замуж за коллегу и переехала в Казахстан: как складывается судьба звезды «Молодёжки» Марии Иващенко?
Мария Алексеевна Иващенко — российская актриса театра, кино и телевидения, известная также как исполнительница ролей в мюзиклах, артистка озвучивания и дубляжа. Широкую популярность ей принес образ фигуристки Алины Морозовой в сериале «Молодёжка». Актриса снималась в телепроектах «Склифосовский» и «Ивановы-Ивановы», а в детстве неоднократно появлялась в киножурнале «Ералаш». В ноябре 2023 года Иващенко уехала из России и вместе с супругом перебралась в США. 30 августа актрисе исполняется 35 лет. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни Марии Иващенко — в материале «Радио 1».
Биография Марии Иващенко: детство и семьяМария Иващенко родилась в августе 1991 года в Москве. Она выросла в творческой семье: ее отец Алексей Иващенко — актер, композитор и продюсер. Несмотря на влияние отца, в детстве Мария далеко не сразу решила связать свою жизнь с актерской профессией.
Девочка обладала хорошими вокальными данными, училась в музыкальной школе, занималась плаванием и хорошо рисовала. В разные годы она мечтала о совершенно разных профессиях. Иващенко хотела стать стюардессой, затем певицей, а потом всерьез задумывалась о карьере известного ученого.
В итоге Мария пришла к выводу, что именно актерская профессия позволит ей реализовать сразу несколько своих интересов. Не последнюю роль сыграли и семейные традиции. В девятилетнем возрасте Иващенко начала выходить на сцену в мюзиклах, музыку и либретто к которым создавал ее отец. Среди первых крупных постановок с ее участием были «Норд-ост» и позднее «Обыкновенное чудо».
В 14 лет Мария играла Снегурочку на новогодних мероприятиях, которые проводила московская мэрия, а также регулярно появлялась в выпусках «Ералаша». Уже в 15-летнем возрасте она экстерном сдала школьные экзамены и поступила во ВГИК.
Мария Иващенко училась в мастерской Владимира Фокина. Театральный вуз она окончила в 2011 году с дипломом с отличием.
Мария Иващенко и карьера в озвучиванииЕще до первых заметных ролей в кино Мария Иващенко начала работать в сфере озвучивания и дубляжа. Первый опыт девушка получила еще в детстве. По словам актрисы, попасть на «Мосфильм» ей помог отец.
Алексей Иващенко сам принимал участие в дубляже зарубежных фильмов: в нескольких картинах он озвучил персонажей, которых сыграли Джефф Дэниэлс, Брюс Уиллис и Хью Грант. Мария также постепенно начала получать собственные проекты. В мистическом триллере Шона Пенна «Обещание» она исполнила песню девочки, которая лепила снеговика. Во время этой работы Иващенко довелось сотрудничать с актером Александром Белявским.
В 2005 году Мария стала частью русскоязычной версии знаменитой поттерианы. Она озвучила Падму Патил в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Начиная с картины «Гарри Поттер и Орден Феникса» и вплоть до финальной части франшизы актриса уже работала с другим персонажем — Полумной Лавгуд.
В течение года Иващенко могла работать над дубляжом пяти-десяти картин. Ее голосом говорила Майли Сайрус в сериале «Ханна Монтана», Ассоль в «Алых парусах», а также персонажи мультсериалов «Клуб Винкс» и «Юная Лига справедливости».
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Мария Иващенко озвучила Литл-Рок в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд», героиню Оливии Кук в картине «Первому игроку приготовиться» и целый ряд других персонажей зарубежного кино и анимации. Кроме того, российскую актрису считают официальным голосом героинь Эмили Браунинг.
Мария Иващенко в «Великолепном веке» и «Пятидесяти оттенках серого»Одним из наиболее продолжительных проектов в карьере Иващенко в области дубляжа стал знаменитый турецкий сериал «Великолепный век». Актриса подарила свой голос Михримах-султан — дочери султана Сулеймана I. При работе над персонажем она передала особенности характера и поведения героини.
В 2015 году Иващенко приняла участие в озвучивании скандально известной картины «Пятьдесят оттенков серого». В русской версии фильма ее голосом заговорила главная героиня эротической драмы Анастейша Стил.
Первые роли Марии Иващенко в киноМария Иващенко начала сниматься еще в детстве. Она появилась в нескольких выпусках киножурнала «Ералаш», а затем постепенно перешла к более серьезным ролям в кино и на телевидении.
Одной из первых заметных работ актрисы во взрослом кинематографе стала роль Лены в романтической драме «Байкер», вышедшей в 2010 году. В том же году Иващенко появилась в проекте «Такая обычная жизнь». Еще одной ранней работой стала роль Кати в сериале «Фарфоровая свадьба».
Настоящую известность Марии принесла роль фигуристки Алины Морозовой в популярном сериале «Молодёжка». В этом проекте актриса снималась на протяжении нескольких лет, благодаря чему ее героиня хорошо запомнилась телезрителям.
Фильмография Марии ИващенкоВ фильмографии Марии Иващенко значатся следующие проекты:
- 2007 — «Закон мышеловки»;
- 2010 — «Байкер»;
- 2010 — «Такая обычная жизнь»;
- 2011 — «Фарфоровая свадьба»;
- 2013 — «Легальный допинг»;
- 2013 — «Склифосовский»;
- 2013–2018 — «Молодёжка»;
- 2014 — «Московская борзая»;
- 2015 — «Ковчег Марка»;
- 2016 — «Вселенский заговор»;
- 2016 — «Вечное свидание»;
- 2017–2018 — «Ивановы-Ивановы»;
- 2019 — «Рая знает всё!»;
- 2020 — «Общага»;
- 2022 — «Чистосердечное призвание-3»;
- 2023 — «Ищейка. Новые серии»;
- 2024 — «Зло».
Театральная карьера и мюзиклыПосле первых детских выступлений на сцене в карьере Марии Иващенко наступил некоторый перерыв. Однако впоследствии актриса вновь вернулась к театральной работе. Особое место в ее творческой деятельности заняли музыкальные постановки. Иващенко выступала в мюзиклах «Алые паруса» и Mamma Mia. Также она принимала участие в других музыкальных проектах.
В 2017 году Александр Балуев поставил музыкально-драматический спектакль «Признание». Глеб Матвейчук исполнил в нем роль поручика царской армии, а Мария Иващенко сыграла молодую девушку, которая появлялась в воспоминаниях его героя.
Отдельной особенностью постановки стало музыкальное сопровождение. Русские романсы и специально написанные для спектакля баллады вместе с молодыми артистами исполнял сам режиссер Александр Балуев.
Сольный концерт Марии Иващенко1 марта 2019 года Мария Иващенко впервые решилась на сольное выступление. Концерт состоялся на сцене московского клуба «Гнездо глухаря». До этого актриса уже имела значительный сценический опыт, однако именно тогда она впервые представила себя перед зрителями как сольная исполнительница. В программу вошли композиции из театральных сказок.
После четырехлетнего перерыва Иващенко вновь получила главную роль в мюзикле Максима Дунаевского «Алые паруса». Партию Грея исполнил белорусский артист Георгий Колдун — старший брат участника «Фабрики звезд» Дмитрия Колдуна.
Зрителям театра оперетты также запомнился мюзикл «Ромео vs Джульетта XX лет спустя». Постановка вошла в шорт-лист премии «Звезда театрала».
Личная жизнь Марии ИващенкоВ 2020 году Мария Иващенко опубликовала фотографию в свадебном платье. Ее супругом стал актер Станислав Раскачаев. До свадьбы молодые люди некоторое время встречались и успели лучше узнать друг друга. Однако настоящей проверкой для их отношений стал период локдауна. После него пара решила официально оформить отношения. О своей свадьбе Иващенко рассказала в социальных сетях.
«Это не кино, это — жизнь! Карантин оказался отличной проверкой. Теперь мы — семья! Люблю тебя, Станислав», — подписала Иващенко.Вместе с супругом Мария также вела YouTube-канал «По ролям». В рамках проекта супруги исполняли пьесы на два голоса.
Увлечения и образ жизни Марии ИващенкоВ свободное от профессиональной деятельности время Мария любит кататься на спортивном велосипеде и заниматься верховой ездой. Кроме того, она посещает спортзал и много путешествует.
Для некоторых съемочных проектов актрисе приходилось дважды снижать вес. Однако из-за нерегулярного питания сброшенные килограммы возвращались. По совету врачей Иващенко пробовала разные диеты.
Позднее актриса нашла в социальных сетях сертифицированного тренера, который специализировался на TRX и функциональных тренировках. Благодаря занятиям и переходу к интуитивному питанию Мария смогла прийти к форме, которая ее устраивает, и перестала стесняться демонстрировать фигуру.
Где сейчас живет Мария ИващенкоСейчас Мария Иващенко живет в США. В конце ноября 2023 года актриса вместе с супругом, актером Станиславом Раскачаевым, переехала в Соединенные Штаты. До переезда в США супруги около года жили и работали в Казахстане. Даже после смены страны проживания Иващенко продолжала профессиональную деятельность, в частности занималась озвучиванием.
При этом связь актрисы с российской аудиторией полностью не прервалась. Голос Марии Иващенко продолжает звучать в России: она является официальным голосом интеллектуального помощника «Маруся» от VK. Для проекта актриса регулярно записывает новые реплики, обновления команд и детские сказки.