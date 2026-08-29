29 августа 2026, 10:09

Мария Иващенко (фото: Instagram* / mariashivash)

Мария Алексеевна Иващенко — российская актриса театра, кино и телевидения, известная также как исполнительница ролей в мюзиклах, артистка озвучивания и дубляжа. Широкую популярность ей принес образ фигуристки Алины Морозовой в сериале «Молодёжка». Актриса снималась в телепроектах «Склифосовский» и «Ивановы-Ивановы», а в детстве неоднократно появлялась в киножурнале «Ералаш». В ноябре 2023 года Иващенко уехала из России и вместе с супругом перебралась в США. 30 августа актрисе исполняется 35 лет. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни Марии Иващенко — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Иващенко: детство и семья Мария Иващенко и карьера в озвучивании Мария Иващенко в «Великолепном веке» и «Пятидесяти оттенках серого» Первые роли Марии Иващенко в кино Фильмография Марии Иващенко Театральная карьера и мюзиклы Сольный концерт Марии Иващенко Личная жизнь Марии Иващенко Увлечения и образ жизни Марии Иващенко Где сейчас живет Мария Иващенко

Биография Марии Иващенко: детство и семья

Мария Иващенко с мамой (фото: Instagram* / mariashivash)

Мария Иващенко и карьера в озвучивании

Мария Иващенко (фото: Instagram* / mariashivash)

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Мария Иващенко в «Великолепном веке» и «Пятидесяти оттенках серого»

Первые роли Марии Иващенко в кино

Мария Иващенко (фото: Instagram* / mariashivash)

Фильмография Марии Иващенко

2007 — «Закон мышеловки»;

2010 — «Байкер»;

2010 — «Такая обычная жизнь»;

2011 — «Фарфоровая свадьба»;

2013 — «Легальный допинг»;

2013 — «Склифосовский»;

2013–2018 — «Молодёжка»;

2014 — «Московская борзая»;

2015 — «Ковчег Марка»;

2016 — «Вселенский заговор»;

2016 — «Вечное свидание»;

2017–2018 — «Ивановы-Ивановы»;

2019 — «Рая знает всё!»;

2020 — «Общага»;

2022 — «Чистосердечное призвание-3»;

2023 — «Ищейка. Новые серии»;

2024 — «Зло».

Театральная карьера и мюзиклы

Мария Иващенко (фото: Instagram* / mariashivash)

Сольный концерт Марии Иващенко

Мария Иващенко (фото: Instagram* / mariashivash)

Личная жизнь Марии Иващенко

«Это не кино, это — жизнь! Карантин оказался отличной проверкой. Теперь мы — семья! Люблю тебя, Станислав», — подписала Иващенко.

Увлечения и образ жизни Марии Иващенко

Мария Иващенко и Станислав Раскачаев (фото: Instagram* / mariashivash)

Где сейчас живет Мария Иващенко