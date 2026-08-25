«Гектар на кладбище»: Стас Барецкий нашёл место для концерта Канье Уэста

25 августа 2026, 15:06

Шоумен Стас Барецкий назвал три площадки для концерта Канье Уэста в России

Станислав Барецкий (Фото: Instagram* @bareckiy_stas)

Шоумен Стас Барецкий предложил три площадки для концерта Канье Уэста: свой надел под Петербургом, участок в Мытищах и замок Аллы Пугачёвой.





В беседе с «Газетой.Ru» Барецкий заявил, что планирует выступить на одной сцене с рэпером.

«У меня есть участок один гектар под открытым небом, я его приобретал под кладбище. Он находится под Питером: мы оборудуем там сцену, ограждение, установим металлоискатели, установим лучший свет, звук и организуем грандиозное шоу. Он [участок] находится в Ломоносовском районе — так что петербуржцы могут не переживать. Никто их не лишит удовольствия наблюдать Канье и меня», — сказал он.