«Гектар на кладбище»: Стас Барецкий нашёл место для концерта Канье Уэста
Шоумен Стас Барецкий назвал три площадки для концерта Канье Уэста в России
Шоумен Стас Барецкий предложил три площадки для концерта Канье Уэста: свой надел под Петербургом, участок в Мытищах и замок Аллы Пугачёвой.
В беседе с «Газетой.Ru» Барецкий заявил, что планирует выступить на одной сцене с рэпером.
«У меня есть участок один гектар под открытым небом, я его приобретал под кладбище. Он находится под Питером: мы оборудуем там сцену, ограждение, установим металлоискатели, установим лучший свет, звук и организуем грандиозное шоу. Он [участок] находится в Ломоносовском районе — так что петербуржцы могут не переживать. Никто их не лишит удовольствия наблюдать Канье и меня», — сказал он.Станислав Валерьевич уговаривает Уэста выступить в Мытищах, Саратове и Казани — переговоры уже идут. Кроме того, шоумен хочет организовать концерт в замке Пугачёвой. Часть выручки пойдёт на ремонт здания, которое, по его словам, находится в аварийном состоянии. Рэпер, как утверждает Барецкий, эту идею поддержал.