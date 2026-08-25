«Стал жертвой»: Соседов обвинил SHAMAN в порче хита Киркорова «Единственная моя»

25 августа 2026, 16:17

Соседов оценил вокальную манеру SHAMAN в песне Киркорова «Единственная моя»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал Филиппа Киркорова в его оценке исполнения SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) песни «Единственная моя».





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что Киркоров совершенно справедливо указал на необходимость именно исполнять такие произведения, а не выкрикивать их.



Первый куплет у Дронова ещё терпим, но припев, по словам критика, звучит невыносимо. Он недоумевает, зачем артист превращает нежную мелодию в крик.

«Я предупреждал, что SHAMAN не сможет петь иной жанр, кроме патриотического, если не начнёт хоть как-то вводить в свой репертуар иные форматы. Он в итоге стал жертвой собственного образа и теперь никак не вяжется с более романтическим репертуаром», — подчеркнул Сергей.