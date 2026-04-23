Подарила квартиру после измены, а тайну о смерти Михаила Круга хранила 17 лет — почему вдова шансона так долго молчала
Ирину Круг долгое время называли простой девушкой из Челябинска, которой улыбнулась удача. Знаменитый шансонье Михаил Круг увидел её в родном городе и дал шанс на лучшую жизнь. Супруги не прятали своего счастья, а в 2002 году обрадовали поклонников рождением сына Александра. Но в том же году семью настигла страшная трагедия, которую Ирина до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Как вдова Михаила Круга справилась с утратой и почему распался её следующий брак, читайте в материале «Радио 1».
Мечты, разочарования и встреча с судьбойИрина родилась и выросла в Челябинске. В семье никто не был связан с творчеством. Отец носил погоны, мать работала чертёжницей. Родители обожали дочь и во всём поддерживали её увлечения. Девочка с детства мечтала об актёрской карьере. Записалась в драматический кружок при Доме культуры и пропадала там с утра до вечера. Свободного времени не было совсем: каждодневные репетиции отнимали много энергии, а бесконечные мечты о том, как однажды она выйдет на подмостки и завоюет любовь зрителей, вдохновляли и придавали силы. К музыке у Ирины было особое отношение, она даже пыталась самостоятельно освоить гитару. Но без наставника дальше нескольких аккордов дело не пошло; в итоге будущая артистка разочаровалась в своих способностях, перестала думать о сцене и поступила в Челябинский торговый техникум. Однако учёбу не закончила — забрала документы из-за перемен в личной жизни. Ещё в школе Глазко потеряла голову от старшеклассника Алексея.
Он ответил взаимностью, и как только девушке стукнуло восемнадцать, последовало предложение руки и сердца. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь. Родители назвали малышку Мариной. Муж Ирины на тот момент уже строил карьеру в медицине, поэтому семья не нуждалась в деньгах. Мужчина выучился на зубного техника и постоянно работал с лекарственными препаратами. Именно интерес к ним впоследствии разрушил семейное счастье. Супруг пристрастился к запрещённым веществам и начал проявлять жестокость по отношению к жене и дочери. Глазко долго терпела, занималась его лечением, пыталась вразумить. Но рано или поздно наступал срыв, и всё начиналось заново. Дошло до того, что благоверный схватил нож и стал угрожать женщине. Осознав, что ситуация необратима, Ирина вместе с маленькой дочерью перебралась к матери. Их новым пристанищем стала тесная однокомнатная квартира. Но главная проблема была не в этом.
Пустой кошелек и обида на человека, забывшего о собственном ребёнке, — вот что давило по-настоящему. Бывший муж отказался выплачивать алименты, не интересовался ребёнком. Ирине пришлось справляться со всеми трудностями самостоятельно. Женщина устроилась продавщицей в местный универмаг, но это не сильно улучшило материальное положение: финансы по-прежнему оставались проблемой. Выручила соседка, проработавшая всю жизнь в одном из самых статусных ресторанов Челябинска: она подключила все свои связи и помогла Ирине найти новую работу. Девушка даже подумать не могла, что это место станет началом истории любви с легендой шансона.
Как официантка из Челябинска покорила сердце Михаила КругаОднажды в ресторан заглянул Михаил Круг. Обслужить его поручили Ирине. Выйдя в зал, Глазко, сама того не ожидая, привлекла внимание исполнителя. А когда ужин подошёл к концу, он подозвал её и предложил должность костюмерши в своей команде. Любопытная деталь: в команде никогда не было такой штатной единицы. Так артист просто искал способ продолжить общение с приглянувшейся официанткой. Девушка не согласилась: Ирина была уверена, что знаменитость просто шутит. Спустя несколько недель Круг заглянул в ресторан опять. И снова позвал за собой. Тогда уже и коллеги настояли, чтобы Ирина хорошо всё взвесила.
Глазко, подумав, согласилась. Условия оказались более чем привлекательными. Михаил взял на себя аренду жилья в Твери и пообещал платить в три раза больше, чем Ирина получала в ресторане. Почти все деньги она отсылала матери и дочери в Челябинск, а после гастролей сразу летела к ним. В таком режиме прошёл год. Неожиданно король шансона взглянул на неё по-другому. Оказалось, он всё это время тайно наблюдал за Ириной и устраивал проверки. Убедившись в её честности, Круг решил завоевать сердце красавицы.
Отношения между ними завязались быстро. Глазко сразу ощутила себя по-настоящему нужной и любимой. Вскоре исполнитель перевёз будущую звезду в свой трёхэтажный особняк и выразил желание познакомиться с дочкой своей возлюбленной. После свадьбы Круг удочерил девочку. Ребёнок быстро привязался к отчиму, стала называть его папой и нашла общий язык со сводным братом Дмитрием. Сама Ирина наслаждалась семейной жизнью, о которой так долго мечтала. Женщина занималась домом и детьми, ушла с должности костюмера и на другую работу выходить тоже не собиралась — понимала, что мужу нужно, чтобы она была дома. Через год после свадьбы в семье родился общий сын Александр. Родители были счастливы, но эта радость оказалась недолгой.
Трагедия, о которой молчали 17 летЛето 2002 года Ирина Круг запомнила на всю жизнь. Началось всё с дурного сна: Ирине приснилось, что в их доме идёт панихида, а Михаила среди присутствующих не оказалось. Проснувшись в холодном поту, супруга тут же рассказала о видении мужу, но тот лишь отмахнулся, не придав тревожному знаку значения. Через неделю после страшного сна случилась трагедия, подробности которой долгие семнадцать лет не разглашались. В ночь на 1 июля 2002 года в дом Михаила Круга ворвались участники тверской преступной группировки «Тверские волки» во главе с Александром Агеевым. Бандиты ошибочно полагали, что хозяин отсутствует, и намеревались ограбить коттедж. Но Круг и его семья оказались внутри.
Первыми нападавшие заметили тёщу Круга, приехавшую погостить. Ирина услышала шум, увидела, как душат её мать, и стала звать на помощь. Михаил, услышав её крик, примчался на подмогу и получил смертельное ранение. Он не сразу умер: после выстрела Круг оставался в сознании, говорил с близкими. Никто не думал, что через сутки его не станет. 26-летняя Ирина осталась с тремя детьми. Казалось мир рухнул. Вернуться к жизни вдову заставила внутренняя сила и жёсткая необходимость. Нужно было срочно искать заработок, чтобы прокормить троих детей. Музыкант Леонид Телешев предложил женщине начать карьеру. Так она могла бы и заработать, и продолжить дело мужа.
Внимание публики к Ирине после случившегося было огромным. Карьера стремительно пошла вверх. Уже через два года вышел первый альбом, а спустя ещё несколько месяцев певица получила премию «Шансон года». Концерты собирали всё больше зрителей. Ирина стала постоянно пропадать на гастролях и съёмках. Лишь со временем исполнительница смогла по-настоящему ощутить, что мечта стать артисткой сбылась.
Память о Мише и предательство СергеяПосле гибели мужа Ирина целиком ушла в заботу о детях и занялась творчеством — так она пыталась заглушить свою боль. Поклонников было много, но взаимностью Ирина никому не отвечала. Со временем внимание девушки смог завоевать только Сергей Белоусов. Познакомились молодые люди в парикмахерской. Он не торопил события, терпеливо ухаживал и был готов на многое, только чтобы быть рядом с ней. Ради переезда в Москву Сергей продал свой бизнес по продаже автомобилей и взял на себя управление карьерой Ирины. В 2006 году Ирина и Сергей поженились, но держали это в тайне от поклонников. Публика узнала об этом событии гораздо позже. На Ирину тут же обрушилась волна критики, её называли охотницей за наследством, обвиняли в организации убийства супруга и в предательстве его памяти.
Даже после смерти мужа Ирина не стала стирать из памяти их общее прошлое. Совместные снимки остались висеть на стенах, а в репертуаре появились композиции, посвящённые памяти Михаила. Каждая такая песня — как тихий разговор с тем, кого уже нет рядом. Сергей мирился с этим, понимал, что Ирина до сих пор помнит Михаила, и принимал это. В 2013 году у Ирины и Сергея родился сын Андрей. Шли годы, и Сергею становилось всё тяжелее находиться в тени погибшего мужа Ирины.
Постоянные упоминания о Круге, его память, живущая в доме и песнях, — всё это постепенно отравляло их отношения. Возможно, именно это подтолкнуло Белоусова к изменам. В 2017 году их брак оказался на грани краха.
«Моему последнему мужу Сергею было больно всё это, в итоге он не вынес разговоров о Мише, и наш с ним брак распался», — рассказала вдова Михаила Круга в интервью программе «Судьба человека».Тогда Ирина решила дать браку второй шанс и перешагнуть через обиду. Однако три года спустя осознала: простить по-настоящему не получилось. Душевная рана не затянулась, а надежда на восстановление доверия растаяла окончательно.
«Я попыталась его простить, но человек меня предал, я так не могу», — заявила Ирина Круг в программе «Привет, Андрей!».Расстались они в 2020 году. Уходя от Сергея, Ирина Круг не стала выгонять его на улицу — купила бывшему мужу отдельную квартиру. Сама же продала семейный особняк, а на вырученные деньги приобрела жильё для себя и их общего сына. Почти два десятилетия брака закончились не скандалом, а тихим, но решительным шагом. Сегодня Ирина по-прежнему выходит на сцену, а свободные часы без остатка отдаёт родным. Дмитрий, которого она воспитала как родного сына, связал жизнь с полицией. Дочь Марина давно замужем и пять лет назад сама стала матерью. Александр выбрал путь отца — музыка стала его призванием.
Андрей пока осваивает школьную программу, но, по признанию Ирины, младший тоже тянется к искусству. Он внимательно наблюдает за выступлениями родительницы и успехами старшего брата. В личной жизни Ирины сейчас затишье. Нового мужчину она так и не встретила, а точку в отношениях с Сергеем, похоже, ставить рано. Сама артистка не исключает: однажды она может вернуться к бывшему супругу.