Шоу на сотни миллионов: Элджей устроил масштабный солдаут в Петербурге
Элджей продолжает удивлять масштабом своих выступлений. Артист собрал полный зал в Санкт-Петербурге, распродав все билеты на концерт на крупнейшей ледовой арене ещё до его начала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Шоу отличалось впечатляющим размахом: зрителей ждали сложные световые решения, масштабные экраны, пиротехника и продуманные визуальные эффекты. При этом программа не повторяла московское выступление, что стало приятным сюрпризом для поклонников.
По информации источников, только на концерт в Петербурге рэпер потратил более 100 миллионов рублей. В сумме расходы на его последние шоу превысили отметку в 200 миллионов, что подчёркивает серьёзный подход артиста к созданию зрелищных выступлений.
