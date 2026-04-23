Оксана Самойлова заявила, что позвонит Джигану, если её оскорбит Артемий Лебедев

23 апреля 2026, 12:20

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова заявила, что при оскорблении со стороны дизайнера Артемия Лебедева обратится за помощью к бывшему мужу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Журналисты спросили у Самойловой, как бы она поступила в ситуации, аналогичной той, в которую попала телеведущая Олеся Иванченко — её оскорбил Лебедев. Блогер ответила, что связалась бы с экс-супругом.

«По старой памяти позвонила бы Джигану», — сказала Оксана.