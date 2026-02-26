«Подбросила куклу вуду и разрисовала забор»: Алена Кравец боится приемную дочь, которая занялась темной магией
Конфликт в семье Алены Кравец с приемной дочерью Даниеллой, казалось, был исчерпан и остался в прошлом. Девушка повзрослела, получила от государства жилье, нашла биологических родителей и стала известной благодаря участию в ток-шоу. Однако Даниелла намерена отомстить за свое детство. Подробности громкого разбирательства — в материале «Радио 1».
История выпуска
В программе «Пусть говорят» разбирался конфликт между светской львицей Аленой Кравец и её приёмной дочерью. По словам блогерши, Даниелла требует более полумиллиарда рублей, угрожая в противном случае опубликовать компромат на мать. Девушка также заявила, что занимается чёрной магией и готова использовать её против Кравец.
В студии ток-шоу обсуждается, что стоит за этим ультиматумом: реальные оккультные практики или расчётливый план. По версии тайного свидетеля, Даниелла — не приёмная, а родная дочь мужа Алены, что может превращать драму в попытку раздела имущества, а упоминания о магии — в дымовую завесу.
Позиция Алены Кравец
Алена Кравец вновь обратилась к Дмитрию Борисову и программе «Пусть говорят» с просьбой о помощи. Приёмная дочь знаменитости Даниелла не только продолжает требовать с неё астрономическую сумму в полмиллиарда рублей, но и угрожает ей.
Много лет Алена скрывала от Даниеллы, что она приёмная. Девочку растили в любви и заботе, как родную, но с возрастом начались проблемы. Подросток начала воровать, подставлять родителей, и им пришлось снова отправить её в детский дом. По словам Алены, Даниелла вела себя ужасно: злоупотребляла алкоголем, вступала в беспорядочные половые связи в подростковом возрасте и несколько раз была отчислена из школы из-за своего поведения. Во всём этом Кравец винит плохую наследственность своей дочери. Сейчас Алена вновь пытается защитить себя от Даниеллы.
«Такие подарочки мне подбрасывает. Всякие знаки на заборе рисует», — сказала в студии «Пусть говорят» Алена, показав разрисованную куклу.
Оказалось, что девушка увлеклась оккультизмом и решила опробовать некоторые методы на Кравец.
Мнение Даниеллы Кравец
Даниелла рассказала, что располагает значительными материалами, компрометирующими приемную мать. Она тщательно собирала эти данные на протяжении многих лет. В распоряжении девушки оказались гигабайты откровенных видеозаписей, которые она восстановила с телефона Алены. Кравец передавала свои старые мобильные устройства приемной дочери.
«Я не хочу мести, я хочу справедливости», — заявила девушка.
Даниелла утверждала, что все действия Кравец были направлены на привлечение внимания публики. Единственным человеком, который действительно любил девушку, был муж светской львицы Руслан. Однако Алена постепенно и его настроила против приемной дочери. Руслан признавался Дмитрию Борисову, что он решал все проблемы Даниеллы, возмещал материальный ущерб, который, по его словам, исчислялся миллионами рублей, и пытался вразумить приемную дочь, но все его усилия были тщетны.
После того как Даниелла выпустилась из детского дома, она получила квартиру в Москве и начала новую страницу своей жизни. Благодаря участию в шоу «Пусть говорят» она узнала правду о своем происхождении и встретилась с реальными родителями. Однако их общение не задалось.