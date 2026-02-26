26 февраля 2026, 13:03

Даниелла Кравец и Алена Кравец (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Конфликт в семье Алены Кравец с приемной дочерью Даниеллой, казалось, был исчерпан и остался в прошлом. Девушка повзрослела, получила от государства жилье, нашла биологических родителей и стала известной благодаря участию в ток-шоу. Однако Даниелла намерена отомстить за свое детство. Подробности громкого разбирательства — в материале «Радио 1».





История выпуска

Позиция Алены Кравец

Алена Кравец (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Такие подарочки мне подбрасывает. Всякие знаки на заборе рисует», — сказала в студии «Пусть говорят» Алена, показав разрисованную куклу.

Мнение Даниеллы Кравец

«Я не хочу мести, я хочу справедливости», — заявила девушка.