«Я не знаю, какой у тебя там муж нарисовался»: Мария Погребняк публично обратилась к уехавшей в Дубай Ольге Бузовой
Марию Погребняк взволновала новость об отдыхе Ольги Бузовой с будущим мужем
Мария Погребняк на премьере фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли отреагировала на изменения в личной жизни Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.
Известная телеведущая, несмотря на насыщенный рабочий график, смогла выкроить время для отдыха. Бузова отправилась в Дубай и активно делится впечатлениями о поездке в своих социальных сетях. Певица дала понять, что находится в Арабских Эмиратах не одна.
«На свидании с будущим мужем», — интригующе прокомментировала Ольга один из своих снимков.
Фанаты Бузовой заподозрили, что она завела новый роман. Журналисты решили выяснить подробности у лучшей подруги певицы, Марии Погребняк. Однако многодетная мама не была осведомлена о переменах в личной жизни звезды.
«Оля, позвони. Всё ли нормально? Потому что я не знаю, какой у тебя там муж нарисовался», — заявила участница шоу «Сокровища императора».