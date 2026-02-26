«Я не знаю, какой у тебя там муж нарисовался»: Мария Погребняк публично обратилась к уехавшей в Дубай Ольге Бузовой

26 февраля 2026, 10:36

Марию Погребняк взволновала новость об отдыхе Ольги Бузовой с будущим мужем

Мария Погребняк и Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)

Мария Погребняк на премьере фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли отреагировала на изменения в личной жизни Ольги Бузовой. Об этом сообщает Super.





Известная телеведущая, несмотря на насыщенный рабочий график, смогла выкроить время для отдыха. Бузова отправилась в Дубай и активно делится впечатлениями о поездке в своих социальных сетях. Певица дала понять, что находится в Арабских Эмиратах не одна.





«На свидании с будущим мужем», — интригующе прокомментировала Ольга один из своих снимков.

«Оля, позвони. Всё ли нормально? Потому что я не знаю, какой у тебя там муж нарисовался», — заявила участница шоу «Сокровища императора».