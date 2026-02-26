Джиган требует с Самойловой свою долю в 310 миллионов за совместно нажитое имущество
Рэпер Джиган требует с Оксаны Самойловой свою долю в 310 миллионов рублей за совместно нажитое имущество. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Блогер стремительно теряет свои активы. ООО «Антураж» оказалось убыточным, «Семми бьюти» ликвидируется, «Айэмспэшл» уже несколько лет не приносит дохода, а счета «Фэмэли фёст» были заблокированы осенью 2024 года из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, Самойлова утратила статус самозанятой.
Проблемы возникли и с ФНС: она не оплатила процент за рекламу в блоге, что привело к долгу в размере 714 тысяч рублей. Также есть штрафы на её автомобиль Rolls-Royce — за пять лет накопилось 245 квитанций на сумму почти 200 тысяч рублей, из которых одна до сих пор не оплачена.
Эти трудности происходят на фоне развода Самойловой с Джиганом. Изначально брачный договор от 2020 года защищал интересы светской львицы, оставляя всё имущество ей. Однако теперь рэпер может оспорить это соглашение. Он собирает доказательства того, что был невменяем во время его подписания, утверждая, что находился в затуманенном сознании после прохождения реабилитации.
Если ему удастся это доказать, имущество придётся делить на сумму в 620 миллионов рублей. Среди потенциально спорного имущества: особняк в «Шато Соверен» (стоимостью 350 миллионов), квартиры в Москве (однокомнатные квартиры за 12 и 16 миллионов, двухкомнатная квартира за 25 миллионов), автомобили Rolls-Royce Ghost (стоимостью 35 миллионов), Tesla Cybertruck (22 миллиона), Cadillac Escalade (15-20 миллионов), Mercedes-Benz S-класса (10-12 миллионов), Volkswagen Multivan (8 миллионов). Кроме того, есть фермерское хозяйство за 100 миллионов и дом в Подмосковье за 160 миллионов.
Из-за снижения доходов Оксана начала распродавать своё имущество. Она продала электрокар Hongqi. Стоимость машины составляла более 11 миллионов, но ее удалось продать всего за 5 миллионов.
