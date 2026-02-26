Джиган требует с Самойловой свою долю в 310 миллионов за совместно нажитое имущество

26 февраля 2026, 09:46

Джиган требует с Самойловой долю в 310 млн рублей за совместно нажитое имущество

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Рэпер Джиган требует с Оксаны Самойловой свою долю в 310 миллионов рублей за совместно нажитое имущество. Об этом пишет Telegram-канал Mash.