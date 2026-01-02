80-летний Евгений Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах

02 января 2026, 10:33

Евгений Петросян (Фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян не будет выступать на новогодних корпоративах. Как сообщает Telegram-канал Mash, юморист отклонил все предложения, включая контракты на сумму до 10 миллионов рублей.