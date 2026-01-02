80-летний Евгений Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах
Евгений Петросян не будет выступать на новогодних корпоративах. Как сообщает Telegram-канал Mash, юморист отклонил все предложения, включая контракты на сумму до 10 миллионов рублей.
80-летний артист получил много заявок, но на каждую ответил отказом. Петросян объясняет это решение заботой о здоровье и нежеланием работать в ночное время. Он не хочет тратить силы на проекты, которые не считает интересными. Корпоративные мероприятия не входят сейчас в его планы.
Сейчас юморист сосредоточен на локальных выступлениях. Однако в честь своего 80-летия Евгений Ваганович готовится дать большой сольный концерт в Кремлёвском дворце. В остальное время Петросян предпочитает заниматься семьёй и следить за самочувствием.
