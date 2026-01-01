«Скучаю по России»: Рената Литвинова откровенно рассказала о жизни в Париже
Рената Литвинова поздравила поклонников с Новым годом и поделилась личными переживаниями.
В своём обращении режиссёр откровенно призналась, что скучает по России и по-прежнему остаётся тесно связанной с русской культурой.
Литвинова отметила, что регулярно читает книги на русском языке и особенно ценит отечественную классику, добавив, что к ней можно возвращаться бесконечно.
При этом актриса подчеркнула, что давно представляла свои зрелые годы именно в Париже. По её словам, французская столица близка ей по духу: размеренный ритм жизни, прогулки по городу, кафе, внимание к стилю и красоте создают ту атмосферу, в которой ей комфортно жить сейчас.
