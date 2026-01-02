Экс-солистка «Непары» рассказала, как в 4 года «расколола» новогоднее преступление

02 января 2026, 11:03

Даша Храмова рассказала, как в детстве узнала сестру в костюме Деда Мороза

Дарья Храмова (Фото: Instagram* @daria.hramova)

Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова вспомнила, как в четырёхлетнем возрасте узнала родственницу, которая нарядилась Дедом Морозом. Певица отметила, что запомнила этот случай на всю жизнь.





В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала, что её сестра хотела сделать ей сюрприз на Новый год. Она надела костюм Деда Мороза, взяла подарки, но не сменила обувь.

«Я долго смотрела на «дедушку», молчала, а потом сказала: «Дедушка, а почему у тебя сапожки как у моей сестры Анюты...» Сестре пришлось срочно убегать, чтобы я окончательно её не разоблачила. Вот такой у меня был первый новогодний детектив», — рассказала Храмова.