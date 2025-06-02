«Подпортило историю»: звезда «Дома-2» Ольга Солнце раскрыла правду о выступлениях Бузовой и Бородиной

02 июня 2025, 11:41

Ольга Солнце: Бородина и Бузова выступали диджеями под чужую музыку

Ольга Солнце (Фото: «Радио 1»)

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Николаева, наиболее известная под псевдонимом Солнце, впервые рассказала, почему прекратила свою карьеру диджея. В шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1», предпринимательница призналась, что сначала она была просто профессиональным диджеем, который ездил по клубам, а потом пошла эра «селебрити-диджил», когда начали выступать Ольга Бузова и Ксения Бородина.







«Это подпортило немного историю. Все те, кто меня уже знал, понимали, что я сама свожу треки, что я играющий диджей, у меня нет флешки, которую кто-то записал», — объяснила Ольга Солнце.

«Нам рассказывали это организаторы, что это было. Они (Бузова и Бородина – прим.ред) приезжали как лицо. Люди платили за это. Как концерт под фонограмму, но под чужую музыку. С коммерческой точки зрения если это окупается, то в этом нет ничего плохого, так как люди приходят именно увидеть медийного человека», — заключила Солнце.