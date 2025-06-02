Абрамова заставила сына выплачивать ипотеку за подаренную квартиру
Актриса Татьяна Абрамова: стимул для сына выплачивать ипотеку самому
Актриса Татьяна Абрамова рассказала о решении приобрести квартиру в ипотеку для своего 21-летнего сына Ивана. Звезда призналась, что молодой человек решил съехать от родителей, и она поддержала его стремление к самостоятельности.
В эфире передачи «Звезды сошлись» Абрамова поделилась подробностями. Она отметила, что, вернувшись с гастролей, обнаружила, что сын переехал, оставив ее и младшего брата. Актриса призналась, что ощутила себя одинокой после ухода Ивана. Несмотря на покупку жилья, она не планирует помогать сыну с выплатой ипотеки.
«Хочу, чтобы был стимул для старшего ребенка работать и выплачивать ее в дальнейшем самому», — заявила актриса.
Этот подход нашел поддержку у других гостей передачи, которые сошлись во мнении, что это может стать хорошей мотивацией для молодого человека. Сейчас Абрамова проживает со своим 16-летним сыном Александром. Актриса старается поддерживать с подростком доверительные отношения, уважая его личное пространство.
Иван и Александр родились в браке Абрамовой и оператора Сергея Кулишенко. Сейчас актриса замужем за Юрием Беляевым.