Абрамова заставила сына выплачивать ипотеку за подаренную квартиру

02 июня 2025, 11:12

Актриса Татьяна Абрамова: стимул для сына выплачивать ипотеку самому

Татьяна Абрамова ( Фото Telegram: TatynaAbramova )

Актриса Татьяна Абрамова рассказала о решении приобрести квартиру в ипотеку для своего 21-летнего сына Ивана. Звезда призналась, что молодой человек решил съехать от родителей, и она поддержала его стремление к самостоятельности.





В эфире передачи «Звезды сошлись» Абрамова поделилась подробностями. Она отметила, что, вернувшись с гастролей, обнаружила, что сын переехал, оставив ее и младшего брата. Актриса призналась, что ощутила себя одинокой после ухода Ивана. Несмотря на покупку жилья, она не планирует помогать сыну с выплатой ипотеки.





«Хочу, чтобы был стимул для старшего ребенка работать и выплачивать ее в дальнейшем самому», — заявила актриса.