Тимур Хайдаров о состоянии Киркорова: «Ему сейчас нужно немного времени, потому что всё накопилось»

02 июня 2025, 10:32

Тимур Хайдаров высказался о состоянии здоровья Филиппа Киркорова

Тимур Хайдаров (фото: Instagram* @dr.timur_khaidarov)

После того как Филипп Киркоров получил серьёзный ожог во время своего выступления в Петербурге, в соцсетях разошлись многочисленные слухи о его здоровье и возможном ухудшении состояния.





Артист неожиданно оказался в больнице с осложнениями после ожога. Сначала он не воспринял инцидент на концерте серьёзно, но затем его состояние стало ухудшаться.



Ходят слухи, что причиной начавшегося некроза тканей у Киркорова стал не ожог, а многочисленные пластические операции, которыми певец увлёкся в последние годы. Шоумен Отар Кушанашвили на днях и вовсе открыто обвинил звёздного хирурга Тимура Хайдарова в произошедшем.





«Нет, это абсолютно неправда, могу вас заверить. Ни для кого не секрет, что он совсем недавно получил травму, и это все её последствия. Но мы надеемся, что в ближайшее время он уже поправится. С ним занимаюсь не я, а определенные хирурги, которые специализируются на ожогах. И в целом я считаю, что они справляются», – ответил на нападки Хайдаров в беседе с изданием StarHit.