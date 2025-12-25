25 декабря 2025, 09:46

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)

На заре карьеры Мария Горбань зачастую играла роль «брошенок», что негативно отражалось на моральном состоянии самой актрисы. Лишь в последние годы звезда «Кухни» превратилась из милой девочки в эффектную женщину на экране и в реальности. Правда, фанаты подозревали, что без пластики в этом преображении не обошлось. Как сейчас живёт артистка и что известно о её личной жизни – в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Горбань Экранная жена Нагиева Горбань стала самым высокооплачиваемым водителем «Локомитива» Играла в постельной сцене во время беременности «Куча пластических операций»:Мария Горбань до и после пластики Мария Горбань сейчас

Начало карьеры Горбань

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)

Экранная жена Нагиева

«Когда я пришла на съемочную площадку, увидела уже сплоченный, сработавшийся коллектив. Все друг с другом шутили, дружили, переглядывались. Я же не знала никого. Мне сказали: «Катя Кузнецова — твоя лучшая подруга. Нагиев — твой муж, которого ты ревнуешь». И я поняла задачу. На мне были лабутены 17 сантиметров. И вот снимаем сцену, а я на них поскальзываюсь и падаю. Нагиев говорит: «Да, трудно быть зажатой актрисой, Горбань». Я не растерялась, ответила: «Дмитрий Владимирович, а может быть, махнемся с вами обувью?» И он улыбнулся: «Молодец!» Я могла бы начать извиняться: «Поскользнулась, ой простите». А могла нахамить. Но я отшутилась и заслужила одобрение Нагиева», — рассказывала актриса о встрече с экранным супругом.

Мария Горбань и Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)



«Мы ведь не только играем вместе в рекламных роликах, но и ведем корпоративы, у нас постоянно какие-то совместные мероприятия. Нагиев уже, когда меня видит, говорит: «Как же ты любишь деньги, Горбань!». Шутка у него такая. Мы у Марюса Вайсберга снимались в картине «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители», и я опять играла бывшую жену Нагиева. Похоже, когда возникает вопрос: «Кто жена Нагиева?» — сразу находится ответ: «Горбань, конечно», — шутила артистка.

Горбань стала самым высокооплачиваемым водителем «Локомитива»

«Меня задело то, что после танца он сразу ушел, обычно мужчины пытаются начать ухаживание, и я их сама отшиваю, а тут — вообще никакого продолжения. Он смотрелся весьма необычно: симпатичный парень, абсолютно трезвый с бутылочкой минеральной воды около барной стойки. Меня к нему потянули какие-то флюиды, и я не только сама к нему подошла, но и отвезла его домой и сама попросила номер его телефона. И все закрутилось», — отметила актриса.

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)

«На следующий день Ян пригласил меня на ужин отблагодарить за то, что я подвезла его — подработала таксистом. До сих пор я самый высокооплачиваемый водитель в «Локомотиве», потому что я постоянно отвожу Яна на игры и забираю с них», — иронично подчеркивала артистка.

Играла в постельной сцене во время беременности

«За время беременности у меня было минус восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро — ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру», — откровенничала Горбань.

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)





«Куча пластических операций»:Мария Горбань до и после пластики

«Между нами пробежал ток, когда наши взгляды встретились. Мы стояли, смотрели друг на друга, смеялись. И до сих пор нам вместе хорошо, комфортно, интересно. У нас всегда есть желание друг другу позвонить, рассказать что-то, увидеться, взяться за руки. Кирилл моя гордость. Все, что он делает, мне очень нравится. Я всегда хвастаюсь его работами, выставляю в социальные сети и говорю: «Ребята, смотрите, это сделал мой визуальный гений». А еще Кирилл профессиональный серфер, у него свой бизнес: серф-школа и отели на Шри-Ланке. Мы там недавно купили виллу», — рассказывала артистка в 2020 году.

Мария Горбань и Кирилл Золотов (Фото: Instagram* @gorban_masha)



«Ничего особенно не поменялось. Просто я целенаправленно работала над своим образом. Возможно, немного переборщила с макияжем, это и прибавило мне возраст. Если меня сейчас умыть, я буду та же девочка! Когда меня видят без косметики, очень удивляются: «Боже, вы совсем другая!». Да если любая девушка нанесет толстый слой тонального крема, наклеит ресницы, накрасит губы красной помадой, скулы оформит, шевелюру закрепит на голове, ей сразу припишут кучу пластических операций!», — опровергала слухи Мария.

«Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше. Кто-то все пришивает, а я — убираю», — делилась Горбань.

Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)





Мария Горбань сейчас

«Все удивляются, когда знакомятся со мной поближе. А я ведь очень простой, добрый и позитивный человек», — подчеркнула звезда.

«У нас такой выбор всего — разнообразных ресторанов с разной кухней, подача. В Нью-Йорке, Берлине, Париже и Лондоне я была везде, но никогда мне не было так вкусно как дома. В тех городах есть точечные моменты, а в Москве этого очень много — все разное. Люблю Москву, люблю поесть», — рассказывала Мария о своей любви к столице.