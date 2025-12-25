Подработка таксистом, постельные сцены во время беременности и пластические операции: как сейчас живёт экранная «жена Нагиева» Мария Горбань?
На заре карьеры Мария Горбань зачастую играла роль «брошенок», что негативно отражалось на моральном состоянии самой актрисы. Лишь в последние годы звезда «Кухни» превратилась из милой девочки в эффектную женщину на экране и в реальности. Правда, фанаты подозревали, что без пластики в этом преображении не обошлось. Как сейчас живёт артистка и что известно о её личной жизни – в материале «Радио 1».
Начало карьеры ГорбаньМария родилась 26 декабря 1986 года в Ярославле в доме театральных актеров Александра Горбаня и Ларисы Зибровой. Со временем отец перешел в режиссуру, а когда его пригласили в «Сатирикон», семья переехала в Москву.
Маша с раннего возраста играла Снегурочек и принцесс, хотя отличалась вздорным характером, а ее круг общения состоял преимущественно из мальчишек. Бойкая и артистичная Горбань мечтала о карьере клоунессы. Только в старших классах девочка приняла решение поступить на актерский факультет ГИТИСа.
Студентка постоянно получала драматические роли: в спектаклях «Три сестры» и «Братья Карамазовы». Как говорила сама Мария, персонажи совсем ей не подходили, только образ из пьесы «Мандат» соотносился с темпераментом актрисы.
Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)
Экранная жена НагиеваЕще в конце 90-х, не без помощи брата Алексея Сутягина, который уже снимался в «Простых истинах», актриса попала в эпизод этого сериала. Активно работать в кино Мария начала с 2003 года, когда публика увидела ее в «Женской логике». Потом она засветилась и в клипе Ираклия Пирцхалавы «Время», проектах «Марш Турецкого» и «Слуга государев».
Огромное количество зрителей узнали Горбань по картине «Розыгрыш», ну а следом за «Улыбкой Бога» она получила главную роль в сериале «Я лечу». Через некоторое время Маша уже блистала в «Высшем пилотаже», играла роковую красавицу в мелодраме «Кровь не вода», мелькала в медицинской эпопее «Доктор Тырса».
Кстати, Горбань давала интервью, где отмечала, что не будет участвовать в постельных сценах, но в 2010 году снялась для мужского журнала. Окончательно образ роковой дамы сложился, когда актрисе предложили сыграть жену Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».
«Когда я пришла на съемочную площадку, увидела уже сплоченный, сработавшийся коллектив. Все друг с другом шутили, дружили, переглядывались. Я же не знала никого. Мне сказали: «Катя Кузнецова — твоя лучшая подруга. Нагиев — твой муж, которого ты ревнуешь». И я поняла задачу. На мне были лабутены 17 сантиметров. И вот снимаем сцену, а я на них поскальзываюсь и падаю. Нагиев говорит: «Да, трудно быть зажатой актрисой, Горбань». Я не растерялась, ответила: «Дмитрий Владимирович, а может быть, махнемся с вами обувью?» И он улыбнулся: «Молодец!» Я могла бы начать извиняться: «Поскользнулась, ой простите». А могла нахамить. Но я отшутилась и заслужила одобрение Нагиева», — рассказывала актриса о встрече с экранным супругом.
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
Сначала Мария хотела отказаться от роли Кристины, поскольку позвали актрису уже к концу первого сезона, да и героиня мелькала на экране нечасто. Однако продюсеры уверяли, что в продолжении «Кухни» супруге Нагиева уделят больше внимания. После умопомрачительного успеха в сериале Мария начала играть вторую половину Дмитрия еще и в рекламе мобильного оператора.
«Мы ведь не только играем вместе в рекламных роликах, но и ведем корпоративы, у нас постоянно какие-то совместные мероприятия. Нагиев уже, когда меня видит, говорит: «Как же ты любишь деньги, Горбань!». Шутка у него такая. Мы у Марюса Вайсберга снимались в картине «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители», и я опять играла бывшую жену Нагиева. Похоже, когда возникает вопрос: «Кто жена Нагиева?» — сразу находится ответ: «Горбань, конечно», — шутила артистка.
Горбань стала самым высокооплачиваемым водителем «Локомитива»
В нулевых Мария встретилась с футболистом Яном Дюрицей, который только присоединился к «Сатурну». Они познакомились в ночном клубе и, к слову, девушка сама подошла к Яну.
«Меня задело то, что после танца он сразу ушел, обычно мужчины пытаются начать ухаживание, и я их сама отшиваю, а тут — вообще никакого продолжения. Он смотрелся весьма необычно: симпатичный парень, абсолютно трезвый с бутылочкой минеральной воды около барной стойки. Меня к нему потянули какие-то флюиды, и я не только сама к нему подошла, но и отвезла его домой и сама попросила номер его телефона. И все закрутилось», — отметила актриса.
Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)
На другой день футболист пригласил Горбань на ужин, чтобы выразить благодарность за то, что девушка подвезла его.
«На следующий день Ян пригласил меня на ужин отблагодарить за то, что я подвезла его — подработала таксистом. До сих пор я самый высокооплачиваемый водитель в «Локомотиве», потому что я постоянно отвожу Яна на игры и забираю с них», — иронично подчеркивала артистка.
Горбань учила словацкий, в то же время футболист благодаря своей избраннице совершенствовал русский. Роман развивался очень быстро: знакомство с родителями, разговоры о браке. Но хотя журналисты Марию уже называли женой Яна, свадьбы так и не было, а в 2011 году пара рассталась.
Играла в постельной сцене во время беременности
В 2012 году Мария уже встретила новую любовь — осветителя Олега Филатова. В этот раз с замужеством актриса тянуть не стала: в 2013 году влюбленные поженились в Киеве, откуда Олег родом. Спустя год в семье случилось прибавление — артистка родила дочку Стефанию.
«За время беременности у меня было минус восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро — ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру», — откровенничала Горбань.
Через некоторое время Мария вернулась на экраны. С дочкой помогала мама, поэтому актриса не переживала за малышку. Однако то же нельзя было сказать и о муже. Спустя несколько месяцев супруги расстались.
Некоторые фанаты подумали, что в дело могла вмешаться политика: мол, у влюбленных оказались разные взгляды на отношения России с Украиной. Но все же большинство сошлось во мнении, что брак развалился из-за работы — Филатов строил карьеру в Киеве, а Горбань — в Москве. Судя по всему, компромисс найти не получилось, а жить на две страны было неудобно.
Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)
«Куча пластических операций»:Мария Горбань до и после пластики
Как и с Филатовым, с оператором Кириллом Зотовым Горбань познакомилась на съемках.
«Между нами пробежал ток, когда наши взгляды встретились. Мы стояли, смотрели друг на друга, смеялись. И до сих пор нам вместе хорошо, комфортно, интересно. У нас всегда есть желание друг другу позвонить, рассказать что-то, увидеться, взяться за руки. Кирилл моя гордость. Все, что он делает, мне очень нравится. Я всегда хвастаюсь его работами, выставляю в социальные сети и говорю: «Ребята, смотрите, это сделал мой визуальный гений». А еще Кирилл профессиональный серфер, у него свой бизнес: серф-школа и отели на Шри-Ланке. Мы там недавно купили виллу», — рассказывала артистка в 2020 году.
Еще в 2016 году на отдыхе Кирилл предложил Маше свои руку и сердце. Тогда на Шри-Ланке прошла неофициальная свадебная церемония. Формально же пара заключила брак и отпраздновала это событие лишь в начале 2021 года. А уже в августе того же года у них родился сын Нилан.
Мария Горбань и Кирилл Золотов (Фото: Instagram* @gorban_masha)
Во время беременности актриса набрала 16 килограммов, однако уже спустя неделю после родов поделилась с подписчиками пляжными кадрами из Майами. Поклонникам оставалось только удивляться, как быстро звезда пришла в форму.
Некоторые обвиняли Горбань в злоупотреблении услугами хирургов, причем не только в борьбе с лишними килограммами, но и в плане работы над чертами лица.
«Ничего особенно не поменялось. Просто я целенаправленно работала над своим образом. Возможно, немного переборщила с макияжем, это и прибавило мне возраст. Если меня сейчас умыть, я буду та же девочка! Когда меня видят без косметики, очень удивляются: «Боже, вы совсем другая!». Да если любая девушка нанесет толстый слой тонального крема, наклеит ресницы, накрасит губы красной помадой, скулы оформит, шевелюру закрепит на голове, ей сразу припишут кучу пластических операций!», — опровергала слухи Мария.
В реальности же под нож хирурга Горбань легла для уменьшения груди. К слову, процедуры звезда делала после обоих родов.
«Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70Е, девочки меня поймут. И при каждой беременности она становилась еще больше. Кто-то все пришивает, а я — убираю», — делилась Горбань.
Мария Горбань (Фото: Instagram* @gorban_masha)
Мария Горбань сейчас
В настоящий момент Мария Горбань может назвать себя востребованной артисткой, любимой супругой и заботливой мамой. И хотя из-за ярких экранных образов актриса может показаться довольно стервозной, это только удачно сыгранная роль.
«Все удивляются, когда знакомятся со мной поближе. А я ведь очень простой, добрый и позитивный человек», — подчеркнула звезда.
Звезда «Кухни» часто путешествует по миру вместе с родными, особенно часто бывает на Шри-Ланке. Однако на постоянной основе Горбань проживает в Москве.
«У нас такой выбор всего — разнообразных ресторанов с разной кухней, подача. В Нью-Йорке, Берлине, Париже и Лондоне я была везде, но никогда мне не было так вкусно как дома. В тех городах есть точечные моменты, а в Москве этого очень много — все разное. Люблю Москву, люблю поесть», — рассказывала Мария о своей любви к столице.