24 декабря 2025, 13:28

Саша Савельева (фото: Telegram @alexandrinsave)

Саша Савельева – российская певица, бывшая солистка группы «Фабрика». Сейчас она вновь оказалась в центре внимания, но не из-за музыки. Артистку обсуждают в контексте переезда в Израиль, возможного статуса иноагента её мужа, слухов о разводе и гонораров за корпоративы в России. 25 декабря Савельевой исполняется 42 года. Подробнее о её биографии читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство, спорт и музыка: путь «идеальной девочки» Саша Савельева в группе «Фабрика»: слава, хиты и эротические фотосессии Уход из группы и сольная карьера Личная жизнь Саши Савельевой: романы, Ягудин и «Брачная сплетня года» Брак Саши Савельевой с Кириллом Сафоновым и слухи о разводе Рождение сына и тревожные слухи Израиль, мнение об СВО и обвинения в «побеге» Возвращение в Россию, корпоративы и «развод» Потеря голоса и новые проекты

Детство, спорт и музыка: путь «идеальной девочки»

Саша Савельева в группе «Фабрика»: слава, хиты и эротические фотосессии

Саша Савельева (фото: Telegram @alexandrinsave)

Уход из группы и сольная карьера

Личная жизнь Саши Савельевой: романы, Ягудин и «Брачная сплетня года»

«У нас была прекрасная история, мы понимали: да, складывается пара… Но в итоге даже романа не было».

«Мы расстались 3 мая… В тот день я сказала Леше, что нам не стоит больше быть вместе», – говорила Савельева о расставании.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов (фото: Telegram @alexandrinsave)

Брак Саши Савельевой с Кириллом Сафоновым и слухи о разводе

«Он снимается в кино, а она поет песни. И всё у них хорошо».

Рождение сына и тревожные слухи

«Пришлось экстренно рожать. К счастью, все обошлось».

Израиль, мнение об СВО и обвинения в «побеге»

«Это не было политическим жестом. Это момент любви, который я зафиксировал», – оправдывался в ответ Сафонов.

«Мы живем, как жили последние 14 лет… но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять».

Саша Савельева и Денис Клявер (фото: Telegram @alexandrinsave)

Возвращение в Россию, корпоративы и «развод»

«Ну это очень глупые новости и странно это слышать».

Потеря голоса и новые проекты

«В течение часа он просто пропал… меня такие вещи всегда пугают».