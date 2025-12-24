Сбежала в Израиль, но вернулась зарабатывать в Россию: как живёт экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева и почему её мужа могут признать иноагентом?
Саша Савельева – российская певица, бывшая солистка группы «Фабрика». Сейчас она вновь оказалась в центре внимания, но не из-за музыки. Артистку обсуждают в контексте переезда в Израиль, возможного статуса иноагента её мужа, слухов о разводе и гонораров за корпоративы в России. 25 декабря Савельевой исполняется 42 года. Подробнее о её биографии читайте в материале «Радио 1».
Детство, спорт и музыка: путь «идеальной девочки»
Александра Савельева родилась 25 декабря 1983 года в Москве в интеллигентной семье. Отец — кандидат физико-математических наук, мать — экономист. Родители начали развивать дочь буквально с первых шагов.
В раннем детстве Саша занималась фигурным катанием у Ирины Моисеевой и даже попала в школу олимпийского резерва. Однако сложная программа и страх перед прыжками заставили отказаться от спорта.
Зато музыка стала настоящим призванием девочки. Савельева окончила музыкальную школу имени И. О. Дунаевского по классу флейты и фортепиано, выступала на престижных площадках, включая Кремль. Параллельно она пела в фольклорном ансамбле «Кувички», с которым гастролировала по России и за границей.
После школы Александра поступила сразу в два вуза — Гнесинское училище и училище имени Шнитке, выбрав в итоге «Гнесинку». По специальности она — руководитель народных хоров и фольклорных ансамблей, однако амбиции вели её дальше.
Саша Савельева в группе «Фабрика»: слава, хиты и эротические фотосессии
В 2002 году Савельева прошла кастинг на шоу «Фабрика звёзд». Проект стал для неё судьбоносным: продюсер Игорь Матвиенко создал группу «Фабрика», в состав которой вошли Саша Савельева, Сати Казанова, Ирина Тонева и Мария Алалыкина.
Коллектив занял второе место, но почти сразу стал одним из самых популярных в стране. Хиты «Про любовь», «Ой, мама, я влюбилась», «Лёлик», «Не виноватая я», «Зажигают огоньки» месяцами не сходили со строчек чартов.
Группа получила четыре «Золотых граммофона», «Стопудовый хит» и звание «Группа года». Клипы снимали Фёдор Бондарчук и Алан Бадоев.
Савельева считалась самой уравновешенной участницей, но при этом активно участвовала в откровенных фотосессиях для Playboy, Maxim, FHM, XXL и других журналов. Один из её снимков даже украсил обложку.
Уход из группы и сольная карьера
В 2016 году Саша начала сольный путь, выпустив песни «Воскреси меня» и «Я выбрала тебя». Режиссёром клипа стал её муж Кирилл Сафонов. Вскоре певица узнала о беременности и ушла из «Фабрики».
Позже она выпускала треки на английском языке, сменила псевдонимы (Sasha Save, затем Alexandrin), записала песню для мультсериала «Цветняшки» и участвовала в музыкальных спектаклях.
Осенью 2022 года Савельева неожиданно сообщила, что получает образование психолога, а позже призналась, что на этот шаг её подтолкнули личные кризисы и послеродовая депрессия.
Личная жизнь Саши Савельевой: романы, Ягудин и «Брачная сплетня года»
Личная жизнь певицы всегда была предметом обсуждений. Ей приписывали роман с Александром Асташёнком, но он позже заявил:
«У нас была прекрасная история, мы понимали: да, складывается пара… Но в итоге даже романа не было».
Самым громким стал роман с Алексеем Ягудиным, начавшийся на шоу «Ледниковый период». Их союз получил премию «Брачная сплетня года», но продлился всего полгода.
«Мы расстались 3 мая… В тот день я сказала Леше, что нам не стоит больше быть вместе», – говорила Савельева о расставании.
Брак Саши Савельевой с Кириллом Сафоновым и слухи о разводе
С будущим мужем Кириллом Сафоновым певица познакомилась в караоке-клубе. Роман развивался стремительно — уже через год пара поженилась в усадьбе Царицыно.
Несмотря на регулярные слухи о разводе, Савельева их отрицала. Продюсер Игорь Матвиенко формулировал их союз просто:
«Он снимается в кино, а она поет песни. И всё у них хорошо».
Весной 2016-го певица и вовсе посмеялась над публикациями о разводе, заявив, что в одном СМИ их «развели», а в другом — «поженили заново».
Рождение сына и тревожные слухи
22 марта 2019 года Савельева стала мамой. Сын Леон родился раньше срока и весил около двух килограммов. Беременность протекала тяжело, роды были экстренными:
«Пришлось экстренно рожать. К счастью, все обошлось».
Из-за закрытости семьи в сети появились слухи, что ребёнок «особенный», но певица их никогда не подтверждала. Позже она признавалась, что мечтает о втором наследнике.
Израиль, мнение об СВО и обвинения в «побеге»
В 2023 году СМИ сообщили, что Савельева уехала в Израиль вслед за мужем. Кирилл Сафонов резко раскритиковал СВО, из-за чего общественники потребовали признать его иноагентом.
«Это не было политическим жестом. Это момент любви, который я зафиксировал», – оправдывался в ответ Сафонов.
Сама Савельева заявляла:
«Мы живем, как жили последние 14 лет… но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять».
Возвращение в Россию, корпоративы и «развод»
В 2024 году стало известно, что Савельева вернулась в Москву с сыном. Консьерж её дома подтвердил, что певица регулярно бывает в столице. СМИ тут же заговорили о заработках, указывая 600 тысяч рублей за частную вечеринку.
Эти публикации быстро породили слухи о разводе. Савельева резко отреагировала:
«Ну это очень глупые новости и странно это слышать».
Потеря голоса и новые проекты
В самый разгар корпоративного сезона певица потеряла голос:
«В течение часа он просто пропал… меня такие вещи всегда пугают».
В 2025 году Савельева выпустила песню «Золото», а также стала участницей второго сезона шоу «Сокровища императора» на ТНТ, где её напарником стал Денис Клявер.