12 июня 2026, 12:00

Сергей Маковецкий (Фото: kremlin.ru)

В 1994 году Сергея Маковецкого назвали лучшим актером Европы. Еще через четыре года ему дали звание народного артиста РФ. О том, как сложилась жизнь одного из самых успешных российских актеров ​— в ​материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Маковецкого Карьера Сергея Маковецкого Личная жизнь Сергея Маковецкого Что известно о конфликте Сергея Маковецкого с Людмилой Максаковой Чем сегодня занимается Сергей Маковецкий

Биография Сергея Маковецкого

«Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому я не мучил её вопросами. Просто знаю, что он очень сильно обидел её, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в загс, как вдруг отец сказал: «Посиди, сейчас подойду». Мама сидела, ждала, а он пошёл и забрал заявление. Она говорит: "Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты". После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила», — поделился Маковецкий в передаче «Судьба человека».

«Как только я появлялся дома, он не переступал порог. Я подумал: "Значит, так тому и быть…" Мама умерла в 2001-м, а я не могу этого ни принять, ни понять. А ведь я не знал до последнего, жив ли мой отец. Как-то встретился со своими братом и сестрой по папе. Они мне и сказали, что его уже нет в живых», — отметил актер.

Карьера Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий (Фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Личная жизнь Сергея Маковецкого

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — рассказывал Сергей.

«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный мальчишка, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его», — отмечал актер.

Сергей Маковецкий с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Был такой отчаянный ежедневный бесовский период. Единственное, что я как-то брал себя в руки и этого никогда не было перед работой, никогда. А после, когда выходные, неслось», — вспоминал артист в одном из интервью.

«Они были вдвоем, и они с обеих сторон — он со своей точки зрения, с медицинской, а она с человеческой точки зрения — нашли абсолютно нужные мне слова. Нужные слова настолько, что я начал оправдываться. Знаешь, когда тебе в открытую, наотмашь, не жалея... какими словами женщина может тебя отхлестать, если ты ее уже обидел. И друг — с медицинской точки зрения. Он тоже начал говорить, что возможно, чем это чревато и в кого я скоро превращусь. До сих пор вспоминаю — аж жутко!» — делился Маковецкий.

Что известно о конфликте Сергея Маковецкого с Людмилой Максаковой

Чем сегодня занимается Сергей Маковецкий