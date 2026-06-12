Конфликт с Максаковой, проблемы с алкоголем и успешная карьера: как живет звезда «Брата 2» Сергей Маковецкий?
В 1994 году Сергея Маковецкого назвали лучшим актером Европы. Еще через четыре года ему дали звание народного артиста РФ. О том, как сложилась жизнь одного из самых успешных российских актеров — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Маковецкого
Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Воспитанием будущего артиста занималась мама, поскольку отец ушел из семьи после рождения ребёнка.
«Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому я не мучил её вопросами. Просто знаю, что он очень сильно обидел её, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в загс, как вдруг отец сказал: «Посиди, сейчас подойду». Мама сидела, ждала, а он пошёл и забрал заявление. Она говорит: "Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты". После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила», — поделился Маковецкий в передаче «Судьба человека».
Примечательно, что отец актера поддерживал контакт с бывшей женой, но с сыном он так и не захотел общаться.
«Как только я появлялся дома, он не переступал порог. Я подумал: "Значит, так тому и быть…" Мама умерла в 2001-м, а я не могу этого ни принять, ни понять. А ведь я не знал до последнего, жив ли мой отец. Как-то встретился со своими братом и сестрой по папе. Они мне и сказали, что его уже нет в живых», — отметил актер.
Мама водила Сергея в хор, учила играть на музыкальных инструментах, также он занимался спортом. В 14 лет Маковецкий увлёкся водным поло. Стоит отметить, что он мог попасть в сборную страны, но мама посчитала, что заниматься этим профессионально не стоит.
Любовь к сцене появилась у юноши благодаря учительнице английского языка, которая стала приглашать его в школьные спектакли.
После окончания школы Маковецкий хотел поступить в киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, однако ему это не удалось. Тогда молодой человек пошел работать в театр имени Леси Украинки монтировщиком декораций.
Спустя год он поехал в Москву, где стал студентом театрального училища им. Щукина.
Карьера Сергея Маковецкого
В 1980 году Сергей выпустился из училища и попал в Театр имени Вахтангова. Его дебют на сцене произошел в этом же году в постановке «Старинные водевили». Однако практически десять лет он не получал главных ролей.
В 1989 году Маковецкого позвали сыграть китайца Херувима в спектакле «Зойкина квартира» — после него артист получил премию фестиваля «Московская театральная весна». Год спустя состоялась встреча с режиссёром Романом Виктюком, который позвал Сергея к себе в театр, где в следующие семь лет он играл почти все главные роли.
Через время Маковецкий стал ездить по стране с постановками. При этом он числился в Театре Вахтангова. Его приглашали на серьёзные роли и спектакли, такие как «Мистерия-Буфф», «Роза и крест», «Дядя Ваня», «Амфитрион», а Римас Туминас доверил ему сыграть главного героя в постановке «Евгений Онегин».
Актер снимался в таких проектах, как «Экипаж машины боевой», «Брат-2», «72 метра», «Неваляшка», «12», «Ликвидация», «Дело гастронома № 1», «Вечное возвращение», «Евгений Онегин», «Умельцы», «Годунов», «Грозный», «Пласт» и других. Всего в его фильмографии более 130 работ.
Сергей Маковецкий (Фото: кадр из фильма «Брат-2»)
Примечательно, что Маковецкий также озвучивал князя Киевского в мультфильмах франшизы «Три богатыря».
Личная жизнь Сергея Маковецкого
В 1983 году Сергей Маковецкий женился на Елене Демченко, которая старше его на 18 лет. Знакомство пары произошло в Одессе во время съемок картины «Я, сын трудового народа». Демченко — дочь адмирала флота и актриса по образованию.
Для Демченко этот брак стал вторым. От первого мужа у нее остался сын Денис. Общих детей у Сергея и Елены нет. По словам артиста, он не заводил наследников, так как долгое время жил в общежитии.
«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — рассказывал Сергей.
При этом сына Демченко от первого брака артист принял как родного.
«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный мальчишка, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его», — отмечал актер.
Сергей Маковецкий с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Также Сергей признавался, что в молодости у него были проблемы с алкоголем и однажды из-за этого его супруга ушла из дома.
«Был такой отчаянный ежедневный бесовский период. Единственное, что я как-то брал себя в руки и этого никогда не было перед работой, никогда. А после, когда выходные, неслось», — вспоминал артист в одном из интервью.
По его словам, жена и друг, который работал врачом, помогли избавиться от этой зависимости.
«Они были вдвоем, и они с обеих сторон — он со своей точки зрения, с медицинской, а она с человеческой точки зрения — нашли абсолютно нужные мне слова. Нужные слова настолько, что я начал оправдываться. Знаешь, когда тебе в открытую, наотмашь, не жалея... какими словами женщина может тебя отхлестать, если ты ее уже обидел. И друг — с медицинской точки зрения. Он тоже начал говорить, что возможно, чем это чревато и в кого я скоро превращусь. До сих пор вспоминаю — аж жутко!» — делился Маковецкий.
Что известно о конфликте Сергея Маковецкого с Людмилой Максаковой
В ноябре 2022 года заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с коллегой Людмилой Максаковой во время перелета из Москвы в Новосибирск, куда они летели на гастроли.
По словам Садальского, Маковецкий якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, а Максакова пыталась его успокоить, в результате чего актеры «сцепились в рукопашной схватке». При этом Сергей информацию об этом инциденте опроверг.
Чем сегодня занимается Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Пигмалион», «Евгений Онегин», «Мнимый больной».
Сергей Маковецкий (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
В 2025 году артист снялся в картинах «Волчок», «Жванецкий», «Горыныч» и «Дорогой Вилли». В этом году должны выйти ленты «Отель "У погибшего альпиниста"», а также «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» с озвучкой от актера.