Отдала мужа Пелагее и стала «алкогольвицей» на долгие годы: куда пропала звезда Comedy Woman Полина Сибагатуллина?
Она была известна как «светская алкогольвица» в петербургских кругах, и её образ в «Comedy Woman» оказался настолько ярким, что поклонники на улице действительно предлагали ей выпить. В реальной жизни Полина Сибагатуллина проявила себя как талантливая актриса, которая долгие годы сталкивалась с предвзятыми мнениями, сформированными её персонажем. О победах и драмах в жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография Полины Сибагатуллиной
Полина Сибагатуллина родилась 29 декабря 1976 года в Нижневартовске. Её мать была учительницей русского языка, а отец работал в нефтяной отрасли. После окончания школы будущая звезда переехала в Санкт-Петербург и, по настоянию родителей, поступила в Торгово-экономический институт. Семья Полины считала актёрскую профессию малоперспективной и не приносящей большого дохода, поэтому настаивала на более «серьёзном» выборе для дочери, которая мечтала о карьере в театре.
Однако со временем Сибагатуллина поняла, что, возможно, стоило поступить в театральный вуз, хотя в торгово-экономическом институте она также нашла возможности для развития. Уже на первом курсе девушка начала участвовать в КВН в составе «Сборной Санкт-Петербурга», где познакомилась с Виктором Васильевым и Дмитрием Хрусталёвым.
В 1999 году команда достигла финала Высшей Лиги, а Полина была признана «Мисс КВН». В сезоне 2002 года коллектив стал вице-чемпионом, а затем дошёл до полуфинала, после чего выступления прекратились. Полина не хотела расставаться с любимым делом и вскоре присоединилась к «Сборной СССР».
Карьера Полины Сибагатуллиной в Comedy Woman
Полина Сибагатуллина приняла участие в юмористическом проекте по приглашению Натальи Еприкян, которая была ведущей, режиссёром и продюсером Comedy Woman. Многие знакомые отговаривали артистку от этой работы, так как на начальном этапе проект не приносил значительных доходов. Но Полина была уверена в успехе шоу, и вскоре о ней узнала широкая аудитория.
Именно Наталья Еприкян в 2008 году создала героиню, которая стала своеобразной визитной карточкой Полины. Этот образ — инфантильная поэтесса и светская женщина, увлекающаяся алкоголем — оказался настолько убедительным, что поклонники часто предлагали Сибагатуллиной выпить на гастролях, полагая, что у них с героиней общие интересы.
«Сначала я обижалась, а потом привыкла — такая вот слава от хорошо сыгранной роли. В жизни я равнодушна к алкоголю», — подчеркивала актриса.
Полина не ограничивала свою деятельность участием в женском проекте. В 2005 году она впервые появилась на экране в комедии «Милицейская академия», а в 2007-м вместе с Алексеем Хрусталевым и Михаилом Васильевым участвовала в спектакле «Игра втроем». Кроме того, знаменитость занималась дубляжом и участвовала в телепрограммах «Угадай мелодию», «Такси» и «Вне игры».
Успешная работа команды Comedy Woman принесла свои плоды, и слава пришла к участникам проекта. Сибагатуллина была высоко оценена зрителями и коллегами. Наталья Медведева, например, отмечала, что Полина обладает особым обаянием, которое привлекает внимание всех зрителей.
В 2015 году артистка покинула Comedy Woman. Причины её ухода были неясны: ходили слухи о конфликтах с коллегами и проблемах с алкоголем, которые приписывали ей из-за образа.
Наталья Еприкян в интервью призналась, что расставание с Сибагатуллиной стало для неё самым болезненным. Они были знакомы ещё со времен участия в КВН, и режиссер называла Полину самым близким человеком на проекте.
«В какой-то момент наступила усталость от бесконечных съемок. Слишком сильным было напряжение от нагрузок. Сегодня я актриса театра „III РИМ“, играю в постановке „Дон Гуан. История любви“, — делилась артистка осенью 2023-го. — Это пушкинские „Маленькие трагедии“ в современном прочтении, симбиоз классики и современности. Играю Лауру. Помните: „Который год тебе? — Осьмнадцать лет“. Хотя она у нас по спектаклю, в нашем прочтении, совсем не девочка. Нашей Лауре около 40 — примерно, как и мне. Наверное, в этом некий посыл, что современная женщина понимает, что надо жить на полную катушку», — говорила Сибагатуллина в одном из интервью.
Полина, покинув Comedy, обнаружила в себе педагогический талант и стала обучать актерскому мастерству в рамках инклюзивного проекта «ВзаимоДействие» в кинотеатре. Хотя ее благотворительная деятельность вызывала одобрение, она предпочитала совершать добрые поступки незаметно. Общение с детьми с особыми потребностями женщина воспринимала как источник счастья и способ самопознания.
Личная жизнь Полины Сибагатуллиной
Личная жизнь Полины Сибагатуллиной не была наполнена скандалами и интригами, привлекающими внимание прессы. Её единственным официальным супругом стал Дмитрий Ефимович, режиссёр, который участвовал в создании Comedy Woman. Однако их брак продлился недолго и завершился разводом в 2010 году. Позже Полина с лёгкой иронией и грустью назвала этот союз «ошибкой молодости».
Серьёзный удар по репутации актрисы нанесла последующая личная жизнь её бывшего мужа. Вскоре после развода Дмитрий Ефимович вступил в брак с известной певицей Пелагеей. Этот яркий и обсуждаемый в СМИ союз породил в прессе и среди зрителей мнение: «Пелагея увела мужа у актрисы из Comedy Woman». Эта неприятная ситуация стала дополнительным испытанием для Полины, которое она переживала молча, в то время как окружающие видели лишь внешнюю сторону происходящего.
Полина Сибагатуллина сегодня
Многие считают, что Полина Сибагатуллина исчезла с экранов, но она продолжает заниматься творчеством и работать в театре. Для отдыха артистка выбирает уход за садом, а также поездки по горам Алтая и степям Монголии.
О личной жизни актриса предпочитает не рассказывать, поэтому неизвестно, есть ли у нее сейчас романтические отношения. 7 июля ее можно будет увидеть на театральной сцене в Минске в постановке «Сюрприз».