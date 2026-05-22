Выгнали с НТВ, потерял миллионы и не хочет съезжать от матери: куда пропал Сергей Соседов после скандального увольнения?
Музыкальный критик Сергей Соседов на протяжении всей карьеры придерживается образа непробиваемого и дерзкого профессионала. Журналист никогда не стеснялся критиковать ни Аллу Пугачеву, ни Лолиту Милявскую, ни других звезд эстрады. После скандального увольнения с НТВ шоумен буквально исчез из медийного пространства. О том, как сегодня живет и чем занимается Сергей Соседов, а также какую женщину называет самой важной в своей жизни — в материале «Радио 1».
Как начиналась творческая карьера Сергея Соседова
С музыкой и творчеством Сергей Соседов познакомился еще в раннем возрасте. В 5 лет мама отвела сына в музыкальную школу, чтобы научить играть на фортепиано и петь. По словам журналиста, уже тогда педагоги прикладывали максимум усилий, чтобы развить его творческий талант. С малых лет будущий критик научился разбирать симфонии и анализировать любое произведение.
Чуть ли не с первого класса Сергей мечтал, что станет известным и обязательно поступит в училище. Разочарование постигло молодого человека уже при поступлении: класса фортепиано в том учебном учреждении, куда пытался попасть Соседов, не оказалось.
Учиться на композитора он не хотел, а играть на балалайке или баяне не собирался. Выход был один — поступать на дирижерско-хоровое отделение. Соседов рассказывал, что был одним из двух молодых людей, которые пришли на прослушивание. Приемная комиссия с нескрываемым скептицизмом поинтересовалась, что парни планируют делать в женском хоре, а по итогам вступительного собеседования и вовсе отказали Сергею.
Через время будущий шоумен поступил на факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Все годы обучения Соседов мечтал связать себя с телевидением. Первый же шанс подвернулся ему в 1990-е — именно тогда на одном из каналов начала выходить программа «Акула пера». Там он задавал провокационные вопросы, а участники шоу сгорали от стыда. О том, что слава настигнет его столь неожиданно, музыкальный критик даже подумать не мог. Спустя считанные месяцы Сергея Соседова начали узнавать на улицах.
Оглушительная популярность и внезапный уход со сцены на годы
Следующие шесть лет были для Соседова переломными: музыкальный критик пробовал себя как пресс-менеджер, постоянный эксперт шоу о религии, работал обозревателем в газете. Вернуться на ТВ полноценно ему удалось только в 2007 году: режиссеры музыкального шоу «Суперстар» позвали Соседова быть судьей в одном из сезонов проекта.
Популярность журналиста достигла невероятных высот, однако в его жизни произошла трагедия: от рака легкого скончался отец Соседова. О постигшем его семью горе Сергей смог спокойно говорить только спустя 10 лет.
Утрата отца настолько болезненно отразилась на шоумене, что тот на годы ушел в тень и вернулся только в 2020 году – сначала как постоянный член жюри в «Суперстар», а потом как ведущий шоу «За гранью».
Соседов потерял миллионное состояние
Несмотря на известность и немалые гонорары, Соседов не стал богатым и даже не обзавелся собственной квартирой. Он долго копил деньги, чтобы потом приобрести отдельную от матери недвижимость, но и тут критика ждало разочарование: все вклады знаменитости были заморожены, а затем у банка отняли лицензию. Вместо своих 11 миллионов он получил страховую сумму в 1,4 миллиона. Ничего другого, кроме как жить с матерью ему не оставалось.
За что Соседова выгнали с НТВ
В декабре 2023 года Соседов узнал, что контракт с ним не продлили, и он больше не будет занимать должность ведущего в программе «За гранью» на НТВ. Ведущий не скрывал, что эта история его сильно задела.
Тем более, что набор зрителей на новые выпуски с указанием его фамилии в качестве ведущего интенсивно продолжался. А ведь для этого проекта Соседов даже омолодился. Многие подозревали, что он решился на «уколы красоты».
Сам Соседов долгое время никак не комментировал свое увольнение с канала НТВ. А позднее признался, что «ко двору не пришлась» его манера ведения шоу. Оказывается, организаторы «За гранью» хотели видеть трагедию в кадре, но он все время пытался перестроить сюжет на позитивный лад.
Вместо Сергея Соседова популярное шоу «За гранью» возглавил другой ведущий – Тимур Еремеев.
Любимая женщина в жизни Сергея Соседова
О личной жизни известный шоумен старается не распространяться. Хотя сам регулярно комментирует романы и сердечные проблемы российских знаменитостей в качестве критика. Причем его прямолинейность порой вводит в ступор публику.
Не секрет, что Сергею Соседову уже исполнилось 56 лет, однако он ни разу не был женат и у него нет детей. Хотя любимая женщина все же присутствует в его жизни и всегда рядом. Дело в том, что скандальный критик до сих пор живет с мамой-пенсионеркой и съезжать от нее не собирается.
«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы одна семья!» — поясняет журналист.
Сколько зарабатывает Сергей Соседов
Несмотря на скандальное и неожиданное увольнение с телеканала НТВ, без дохода Сергей Соседов не остался. По данным СМИ, ему регулярно поступает масса перспективных предложений, но он очень избирателен в выборе новых проектов. Критик заявляет, что ищет только интересные предложения, поэтому нужно выбирать тщательно.
В медийном пространстве ходят слухи, что за участие в частных мероприятиях Сергей Соседов получает порядка 500 тысяч рублей, что является лишь частью прибыли.
Обычная жизнь скандального критика
Соседов не скрывает, что для комфортной жизни ему не нужно много денег. Однако, как утверждает журналист, ему важно качественно питаться. Также он регулярно вкладывается в самообразование. По его словам, он может прожить и на 50 тысяч рублей в месяц.