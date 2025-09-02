02 сентября 2025, 16:27

Валентин Гафт (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

2 сентября 2025 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся актёру театра и кино Валентину Гафту. Народный артист РСФСР вошёл в историю советского и российского кинематографа благодаря ролям в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Здравствуйте, я ваша тётя!». Но за громким успехом скрывались и личные драмы. О дружбе с Олегом Табаковым, четырёх браках и трагедии, связанной с дочерью, расскажет «Радио 1».





Последние годы и смерть Валентина Гафта

Дружба и соперничество с Олегом Табаковым

«Добиваться ее я бы не посмел. Но когда мы встречались, глаза мои говорили, что я ее люблю», — вспоминал Валентин Иосифович в шоу «Судьба человека».

Олег Табаков и Валентин Гафт (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)



«Табаков — это великий русский артист двадцатого и двадцать первого веков. Преувеличения в этом нет ни капли. За свою жизнь я видел очень много хороших актеров, с очень многими из них был знаком и могу с уверенностью утверждать, что Олег Павлович — один из самых лучших артистов нашего времени. И мой дорогой, любимый друг», — говорил Гафт.

Личная жизнь Валентина Гафта: четыре брака и позднее счастье

Первый брак — с манекенщицей Еленой Изергиной

«Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, или раненых голубей, которые летали над нашими головами. Пахло в доме невозможно… Я ходил весь в перьях и шерсти», — рассказывал актер.

Второй брак — с балериной Инной Елисеевой

Несостоявшаяся свадьба Валентина Гафта

Брак с актрисой Ольгой Остроумовой

Валентин Гафт и его супруга Ольга Остроумова (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)



Дочь Валентина Гафта: трагедия семьи



«Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность», — говорил артист.

Последние годы и смерть Валентина Гафта