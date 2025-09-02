Подрался с Табаковым и бросил невесту у алтаря: как сложилась судьба Валентина Гафта и какую личную трагедию ему пришлось пережить
2 сентября 2025 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся актёру театра и кино Валентину Гафту. Народный артист РСФСР вошёл в историю советского и российского кинематографа благодаря ролям в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Здравствуйте, я ваша тётя!». Но за громким успехом скрывались и личные драмы. О дружбе с Олегом Табаковым, четырёх браках и трагедии, связанной с дочерью, расскажет «Радио 1».
Дружба и соперничество с Олегом ТабаковымВалентин Гафт и Олег Табаков были друзьями более 60 лет. Их знакомство началось в школе-студии МХАТ, где они вместе учились в мастерской Василия Топоркова. Их отношения выдержали даже испытание соперничеством: в студенчестве оба влюбились в однокурсницу Майю Менглет, но актриса выбрала карьеру и не ответила взаимностью. Между друзьями даже вспыхивал конфликт: однажды они слегка подрались из-за симпатии к девушке.
«Добиваться ее я бы не посмел. Но когда мы встречались, глаза мои говорили, что я ее люблю», — вспоминал Валентин Иосифович в шоу «Судьба человека».
В другой раз ссора случилась в буфете «Современника»: Табакова позвали на сцену и, уходя, он плюнул в свои тарелки, чтобы Гафт не съел его еду. Валентину Иосифовичу поступок друга не понравился, поэтому он в ответ тоже плюнул в его тарелки. Это едва не закончилось дракой.
Гафт высоко ценил талант друга. Они уважали друг друга и смогли сохранить дружеские отношения на всю жизнь.
«Табаков — это великий русский артист двадцатого и двадцать первого веков. Преувеличения в этом нет ни капли. За свою жизнь я видел очень много хороших актеров, с очень многими из них был знаком и могу с уверенностью утверждать, что Олег Павлович — один из самых лучших артистов нашего времени. И мой дорогой, любимый друг», — говорил Гафт.
Личная жизнь Валентина Гафта: четыре брака и позднее счастье
Первый брак — с манекенщицей Еленой Изергиной
Свою первую супругу, Елену Изергину, Гафт встретил в Театре Сатиры. Во время спектакля Гафт неудачно упал в оркестровую яму, однако Елена поддержала его в неловкой ситуации. Их брак продлился недолго. По воспоминаниям актёра, его тяготила страсть жены к бездомным животным, которых она приносила домой.
«Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, или раненых голубей, которые летали над нашими головами. Пахло в доме невозможно… Я ходил весь в перьях и шерсти», — рассказывал актер.
После развода у Гафта родился сын от художницы Елены Никитиной, однако девушка решила в одиночку растить ребенка и уехала с ним в Бразилию.
Второй брак — с балериной Инной Елисеевой
Второй супругой артиста стала балерина Инна Елисеева, дочь партийного функционера. Ради отношений с Гафтом она рассталась с писателем Эдвардом Радзинским. В семье Елисеевой Гафта не уважали, постоянно унижали и указывали на его недостатки. Инна вела себя властно, требовала полного подчинения и часто скандалила. Даже рождение дочери Ольги не укрепило этот союз, и когда девочке было четыре года, Гафт ушел из семьи.
Несостоявшаяся свадьба Валентина Гафта
На съёмках фильма «О бедном гусаре замолвите слово» Гафт познакомился с певицей Эльмирой Уразбаевой. Их роман был бурным, но свадьба не состоялась: в день церемонии актёр просто не пришёл.
Брак с актрисой Ольгой Остроумовой
Настоящее счастье Гафт нашёл с актрисой Ольгой Остроумовой. Они познакомились на съёмках «Гаража», но роман начался позднее. Свадьба состоялась, когда артист находился в больнице, в которую его госпитализировали. Остроумова оставалась рядом до последних дней мужа.
Дочь Валентина Гафта: трагедия семьиОльга, единственная дочь Гафта, росла без отца. Несмотря на то что он помогал ей материально и поддерживал, отношения не сложились. Девушка увлекалась балетом, но личная жизнь не ладилась. В 2002 году Ольга покончила с собой. Для Гафта это стало тяжёлым ударом. Он не раз говорил, что винит в её смерти только себя.
«Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность», — говорил артист.