Подруга Лерчек рассказала, как её бывший муж переживал развод
Евгения Кривцова: Артем Чекалин употреблял алкоголь во время развода с Лерчек
В подкасте «Переговорка» на«Радио 1» блогер Евгения Кривцова поделилась подробностями о том, как Артём, бывший супруг Валерии Чекалиной (Лерчек), пережил расставание.
По её словам, инициатором развода стала сама Чекалина, а для Артёма это стало тяжёлым ударом.
«Он тогда просто заливался алкоголем, мне кажется. В какой-то момент даже жалко его было, потому что он очень много пил, чтобы заглушить эту свою боль. Это очень тяжело, когда один партнер решает выйти из отношений, а другой не хочет этого», — рассказала Кривцова.Она отметила, что поддерживала Лерчек в этот период.