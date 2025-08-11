Подруга Лерчек рассказала, как её бывший муж переживал развод

11 августа 2025, 10:41

Евгения Кривцова: Артем Чекалин употреблял алкоголь во время развода с Лерчек

Лерчек и Артем Чекалин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

В подкасте «Переговорка» на«Радио 1» блогер Евгения Кривцова поделилась подробностями о том, как Артём, бывший супруг Валерии Чекалиной (Лерчек), пережил расставание.





По её словам, инициатором развода стала сама Чекалина, а для Артёма это стало тяжёлым ударом.

«Он тогда просто заливался алкоголем, мне кажется. В какой-то момент даже жалко его было, потому что он очень много пил, чтобы заглушить эту свою боль. Это очень тяжело, когда один партнер решает выйти из отношений, а другой не хочет этого», — рассказала Кривцова.