10 августа 2025, 15:42

Комикесса Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Комикесса и актриса Эми Шумер сообщила в Instagram*, что перенесла ламинэктомию.





Ламинэктомия — процедура, направленная на снятие давления в позвоночном канале.



Шумер рассказала, что в последнее время ощущала невыносимые боли в спине, из‑за чего приняла решение на операцию.





«Восстановление пройдет быстро. И когда я буду чувствовать себя лучше, куплю лифчик», — поделилась артистка.