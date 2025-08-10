Достижения.рф

Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике

Комикесса Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике
Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Комикесса и актриса Эми Шумер сообщила в Instagram*, что перенесла ламинэктомию.



Ламинэктомия — процедура, направленная на снятие давления в позвоночном канале.

Шумер рассказала, что в последнее время ощущала невыносимые боли в спине, из‑за чего приняла решение на операцию.

«Восстановление пройдет быстро. И когда я буду чувствовать себя лучше, куплю лифчик», — поделилась артистка.
Шумер разместила фото на ходунках-роллаторах.

