Певица Ханна показала роскошные фото у бассейна на Миконосе

10 августа 2025, 20:13

Ханна поделилась соблазнительными кадрами с греческого курорта

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна продолжает делиться с поклонниками яркими моментами своего отдыха. На этот раз певица опубликовала снимок, сделанный на солнечном Миконосе.





На фото она появилась в перламутровом бикини.





«Мамочкам вообще можно такие фотки выставлять? Хотя, если и делать такие фотки, то только на Миконосе», — пошутила артистка.