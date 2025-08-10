Достижения.рф

Певица Ханна показала роскошные фото у бассейна на Миконосе

Ханна поделилась соблазнительными кадрами с греческого курорта
Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна продолжает делиться с поклонниками яркими моментами своего отдыха. На этот раз певица опубликовала снимок, сделанный на солнечном Миконосе.



На фото она появилась в перламутровом бикини.

«Мамочкам вообще можно такие фотки выставлять? Хотя, если и делать такие фотки, то только на Миконосе», — пошутила артистка.
Публикация моментально собрала тысячи лайков и множество комментариев. Фанаты отметили не только красоту певицы, но и ее харизму и чувство стиля.

Яркий пейзаж Миконоса стал идеальным фоном для этого жаркого снимка.
Софья Метелева

