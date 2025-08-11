«Расти, наше солнышко!»: Лиза Арзамасова впервые показала совместные снимки дочки с братьями от разных матерей

11 августа 2025, 06:09

Лиза Арзамасова впервые показала фото годовалой дочери с братьями от разных матерей

Илья Авербух с дочкой Лией (Фото: ​Instagram* @liza_arzamasova)

Актриса Лиза Арзамасова впервые показала фотографии, на которых ее годовалая дочь Лия запечатлена вместе с двумя братьями от разных матерей. Звезда назвала теплые кадры «эпическим снимком». Новый пост артистки был посвящен первому дню рождению ее дочери.





Празднование дня рождения Лии, которой 8 августа исполнился год, прошло в ресторане в кругу близких. На торжестве присутствовали мама Лизы, а также братья именинницы: трехлетний Лев (общий сын Лизы Арзамасовой и ее супруга, фигуриста Ильи Авербуха) и 21-летний Мартин (сын Ильи Авербуха от его предыдущего брака с Ириной Лобачевой).



Сыновья Ильи Авербуха на празднике Лии (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Виновница торжества была в очаровательном платье, младший брат — в стильном костюме, а старший выбрал более неформальный образ. Арзамасова шутливо добавила, что дочка рядом с мальчиками смотрится совсем крошечной.





«Снимок эпический! Братья смотрят на совсем еще малышку. Расти, наше солнышко, всем на радость!», — сказала она.

Дочь Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой рядом с братьями (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)



Елизавета Арзамасова с детьми (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)



«Дорогие друзья! Спасибо вам большое за всё ваши поздравления, щедрые пожелания и такие добрые слова в адрес нашей семьи! (...) Наш праздничный август только начался! Готовимся скоро поздравлять Лёвушку. Такая двойная радость! А за всю за эту радость и счастье материнства, за нашу семью — самое главное нежнейшее спасибо Илюше...», — писала Арзамасова.