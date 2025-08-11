«Расти, наше солнышко!»: Лиза Арзамасова впервые показала совместные снимки дочки с братьями от разных матерей
Актриса Лиза Арзамасова впервые показала фотографии, на которых ее годовалая дочь Лия запечатлена вместе с двумя братьями от разных матерей. Звезда назвала теплые кадры «эпическим снимком». Новый пост артистки был посвящен первому дню рождению ее дочери.
Празднование дня рождения Лии, которой 8 августа исполнился год, прошло в ресторане в кругу близких. На торжестве присутствовали мама Лизы, а также братья именинницы: трехлетний Лев (общий сын Лизы Арзамасовой и ее супруга, фигуриста Ильи Авербуха) и 21-летний Мартин (сын Ильи Авербуха от его предыдущего брака с Ириной Лобачевой).
Виновница торжества была в очаровательном платье, младший брат — в стильном костюме, а старший выбрал более неформальный образ. Арзамасова шутливо добавила, что дочка рядом с мальчиками смотрится совсем крошечной.
«Снимок эпический! Братья смотрят на совсем еще малышку. Расти, наше солнышко, всем на радость!», — сказала она.Лия растет очень активным ребенком, совсем не смущается камеры и часто смотрит в объектив с улыбкой. Арзамасова часто выкладывает клипы с ней в личном блоге. Актриса рассказывала, что девочка любит пританцовывать и делает это весьма ритмично. Возможно, вырастет в настоящую танцовщицу, либо увлечется фигурным катанием, как ее отец.
Сын Лева тоже не без талантов — в конце июня звезда «Папиных дочек» поделилась, что мальчик уже пытается освоить музыкальный инструмент. Он с интересом поигрывает на фортепиано, немножко поет. Арзамасова признавалась, что хочет развивать творческие качества в детях, но не будет их толкать в сторону шоу-бизнеса, лишь поддержит, если ребята сами выберут для себя такой жизненный путь.
Кстати, после дня рождения дочки актриса сделала еще один пост, на этот раз с благодарностями фанатам и родным. Она напомнила, что в их семье август — праздничный месяц, ведь Лева также родился в тот месяц.
«Дорогие друзья! Спасибо вам большое за всё ваши поздравления, щедрые пожелания и такие добрые слова в адрес нашей семьи! (...) Наш праздничный август только начался! Готовимся скоро поздравлять Лёвушку. Такая двойная радость! А за всю за эту радость и счастье материнства, за нашу семью — самое главное нежнейшее спасибо Илюше...», — писала Арзамасова.Звезда сериала «Папины дочки» состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Супруги смогли построить гармоничные отношения, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. Их знакомство произошло много лет назад на съемках шоу «Лёд и пламень», когда актрисе было 15 лет.
Супругов не раз спрашивали, как они относятся к подобной «пропасти» в отношениях. Так, например, недавно Авербух признавался, что «в идеале» не хотел бы иметь возрастной преграды. Но сердцу не прикажешь.
Предыдущий брак Авербуха с Лобачевой, матерью Мартина, продлился 12 лет и завершился в 2007 году.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская