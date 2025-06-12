«Брутальный бородач»: Полину Гагарину видели с другим мужчиной на фоне слухов о разрыве с Миковым
KP.RU: Певица Полина Гагарина появилась на публике с новым концертным директором
Певицу Полину Гагарину видели в объятиях нового концертного директора исполнительницы Сергея Сметанина. Как пишет KP.RU, все произошло в кулуарах недавней презентации альбома Леонида Агутина.
Источник сообщил, что звезда больше не сотрудничает с Андреем Мухачевым, а на его месте теперь бывший директор Веры Брежневой.
«Да, действительно, флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает. Сметанин как раз во вкусе Гагариной — брутальный бородач, как и ее бывшие», — прокомментировал источник.Исполнительница хита «Одиночество сволочь» дважды была замужем, и больше, по ее признанию, в ЗАГС не собирается. После этого появились подозрения, что Полина рассталась с танцором Станиславом Миковым.
«Миков по-прежнему танцует в группе Гагариной, но романтической связи между ними больше нет», — сказали его друзья.Они добавили, что мужчина пытался соответствовать знаменитости, но роман закончился. Сейчас Миков преподает йогу и занимается различными духовными практиками.