«Брутальный бородач»: Полину Гагарину видели с другим мужчиной на фоне слухов о разрыве с Миковым

12 июня 2025, 11:17

KP.RU: Певица Полина Гагарина появилась на публике с новым концертным директором

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Певицу Полину Гагарину видели в объятиях нового концертного директора исполнительницы Сергея Сметанина. Как пишет KP.RU, все произошло в кулуарах недавней презентации альбома Леонида Агутина.





Источник сообщил, что звезда больше не сотрудничает с Андреем Мухачевым, а на его месте теперь бывший директор Веры Брежневой.





«Да, действительно, флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает. Сметанин как раз во вкусе Гагариной — брутальный бородач, как и ее бывшие», — прокомментировал источник.