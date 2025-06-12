SHAMAN и Мизулина обратились к россиянам в День России

Певец SHAMAN и Мизулина поздравили россиян с Днем России
SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравили россиян с национальным праздником в своих Telegram-каналах.



«С Днем России! — сказал SHAMAN в опубликованном знаменитостями ролике.

«Ура!» — присоединилась Мизулина к поздравлению.

Пользователи сети поблагодарили знаменитостей за поздравление, а также похвалили артиста за недавно опубликованную песню.

Напомним, День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете России.
Екатерина Коршунова

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