SHAMAN и Мизулина обратились к россиянам в День России
Певец SHAMAN и Мизулина поздравили россиян с Днем России
Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравили россиян с национальным праздником в своих Telegram-каналах.
«С Днем России! — сказал SHAMAN в опубликованном знаменитостями ролике.
«Ура!» — присоединилась Мизулина к поздравлению.
Пользователи сети поблагодарили знаменитостей за поздравление, а также похвалили артиста за недавно опубликованную песню.
Напомним, День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете России.