«Захочет вернуться к нам — сам придет»: Отец Жанны Фриске устал ждать встречи с Платоном
Отец Жанны Фриске устал ждать встречи с Платоном
В воскресенье, 15 июня, будет десять лет с тех пор, как не стало Жанны Фриске. По истечении этого времени родственники певицы так и не смогли договориться и решить внутренние проблемы.
Сейчас сын исполнительницы живет с отцом, Дмитрием Шепелевым, и совсем не видится с бабушкой и дедушкой. Телеведущий считает, что Платону опасно находиться рядом с родственниками Фриске.
Стоит отметить, что дедушка не видел внука уже долгое время. Все, что остается родителям Жанны — наблюдать за Платоном через соцсети. По словам Владимира Фриске, мальчик очень похож на Жанну.
«Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел… А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам — сам придет. Не захочет — его судьба, его дело. Пусть ребенок вырастет и сам решает», — цитирует Владимира Борисовича kp.ru.
Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у нее начались еще во время беременности, а после родов медики сообщили ей страшный диагноз. Исполнительница боролась с агрессивной формой рака головного мозга — глиобластомой.
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