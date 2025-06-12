«Захочет вернуться к нам — сам придет»: Отец Жанны Фриске устал ждать встречи с Платоном

12 июня 2025, 10:18

Отец Жанны Фриске устал ждать встречи с Платоном

Платон Шепелев (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

В воскресенье, 15 июня, будет десять лет с тех пор, как не стало Жанны Фриске. По истечении этого времени родственники певицы так и не смогли договориться и решить внутренние проблемы.





Сейчас сын исполнительницы живет с отцом, Дмитрием Шепелевым, и совсем не видится с бабушкой и дедушкой. Телеведущий считает, что Платону опасно находиться рядом с родственниками Фриске.



Стоит отметить, что дедушка не видел внука уже долгое время. Все, что остается родителям Жанны — наблюдать за Платоном через соцсети. По словам Владимира Фриске, мальчик очень похож на Жанну.





«Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел… А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам — сам придет. Не захочет — его судьба, его дело. Пусть ребенок вырастет и сам решает», — цитирует Владимира Борисовича kp.ru.