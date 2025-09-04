Подсовывала порошки мужу, приводила эскортниц и изменяла с мужем подруги: кто она такая — Полина Диброва?
Развод Дмитрия и Полины Дибровых стал неожиданным событием для публики, особенно после семнадцати лет совместной жизни. Звезда решила разорвать отношения с 65-летним телеведущим и начала новую жизнь с 50-летним миллиардером Романом Товстиком. Эта новость сильно потрясла Дмитрия, который сначала переживал её как шок, но вскоре вернулся к своему привычному юмору. Несмотря на это, очевидно, что причины расставания имеют более глубокие корни, чем просто разница в возрасте. Люди, знакомые с парой, утверждают, что проблемы в их отношениях начали возникать задолго до этого скандала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Не возникло стремления к развитиюПолина Диброва, находясь в браке с Дмитрием Дибровым, не смогла выйти за рамки своего эпатажного имиджа и поверхностного восприятия жизни. Несмотря на наличие возможностей для роста рядом с человеком, обладающим богатым культурным багажом и безупречным вкусом, у неё не возникло стремления к развитию. Их общение ограничивалось простыми фразами, а высшее образование так и осталось несбывшейся мечтой. Попытки соответствовать светским стандартам часто оборачивались вызывающими нарядами и вульгарностью, что смущало даже близких друзей. Это создавало впечатление мезальянса в их отношениях, где Дмитрий пытался «подтянуть» Полину до своего уровня, но гармонии в браке так и не удалось достичь.
Женский клубДолгое время имя Дмитрия Диброва служило Полине своего рода пропуском в мир, открывая перед ней множество возможностей. В кругу семьи отмечали, что фамилия супруга стала ключевым инструментом для продвижения её интересов. Дмитрий, наоборот, поддерживал её инициативы, радовался её активности и гордился женским клубом, который она создала для женщин с Рублёвки и окрестностей. Снаружи всё выглядело невинно: амбициозная жена известного телеведущего строила вокруг себя сообщество единомышленниц, налаживала знакомства и организовывала мероприятия. Однако по мере роста клуба атмосфера вокруг него становилась всё более неоднозначной. Даже друзья, привыкшие к столичному размаху, начали замечать тревожные изменения.
Сомнительная репутацияОбщий дом стал местом сбора женщин с сомнительной репутацией. Там начали происходить встречи с неоднозначными личностями, и сама Полина всё больше воспринимала статус мужа как актив, который можно выгодно использовать. Её профиль в социальных сетях превратился в рекламную витрину, где появились бизнес-партнёры с сомнительными связями, включая компанию по производству БАДов, принадлежащую Роману Товстику — человеку, чьё имя впоследствии станет ключевым в семейном скандале.
Рекламные экспериментыДмитрий, под давлением жены, стал участвовать в рекламных экспериментах с добавками и порошками для похудения. Между семьями Дибровых и Товстиков завязались дружеские отношения, которые со временем переросли в совместные праздники и детские дни рождения. Однако эта идиллия вскоре обернулась публичными разборками из-за измены. После этих событий многие считают, что Полина должна отказаться от фамилии Диброва, но сомневаются в её готовности поступить так. Ситуацию усугубляет тот факт, что Полина стала крёстной матерью одного из детей Товстика, что добавляет сложности в их отношения.
Юридические войныДмитрий Дибров сейчас пытается скрыться от общественного негодования и подготовиться к предстоящему судебному разбирательству по разделу имущества с женой Полиной. Вопрос о том, кому достанется их особняк на Рублёвке, стоимостью 750 — 800 миллионов рублей, стал центральным в конфликте, особенно учитывая отсутствие брачного договора, что подразумевает равный раздел имущества. Ранее Дибров считал брачные контракты «стыдной формальностью», но теперь сожалеет о своем решении. Его интересы в суде будет защищать известный адвокат Александр Добровинский, что указывает на возможные напряженные судебные баталии, так как с его участием споры часто перерастают в юридические войны.
Громкий скандалПараллельно разворачиваются события и в другой семье. Роман Товстик, оказавшийся в центре любовного скандала, официально объявил о разводе с Еленой Товстик. Однако его намерения не ограничиваются лишь разводом — бизнесмен стремится получить полный контроль над воспитанием всех шести детей. Судебные разбирательства только начинают разворачиваться, и обе стороны активно отстаивают свои интересы. Это обещает обернуться не менее громким и затяжным скандалом, чем те, которые уже потрясли шоу-бизнес.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская