Стало известно, сколько фигуристка Александра Трусова заработала на рассказах о родах

04 сентября 2025, 14:49

Фигуристка Саша Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах

Александра Трусова с сыном (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Фигуристка Саша Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.