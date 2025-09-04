Стало известно, сколько фигуристка Александра Трусова заработала на рассказах о родах
Фигуристка Саша Трусова заработала больше миллиона рублей на рассказах о родах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
21-летняя олимпийская чемпионка запустила с мужем приватный канал, посвященный их личной жизни. По информации SHOT, более 500 человек уже приобрели доступ к этому каналу. Ежемесячная подписка стоит 2 тыс. рублей.
Фанаты могут увидеть видео из родзала, а также истории о схватках, родах и последующем восстановлении. В качестве бонуса пара публикует подкасты о саморазвитии. В одном из них 25-летний Макар делится, как роман Достоевского «Идиот» повлиял на его жизнь. Однако поклонники раскритиковали супругов и обвинили их в стремлении заработать на ребенке.
