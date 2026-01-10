«Рожайте деток!»: Катя Гордон раскрыла главные секреты стройной фигуры
Телеведущая Катя Гордон раскрыла в личном блоге секрет своей хорошей физической формы.
Екатерина проводит зимние праздники с мужем и детьми на морском курорте. В ответ на вопросы подписчиков, о том, как ей удаётся сохранять фигуру, Гордон записала развернутое видеообращение.
На записи она продемонстрировала свою фигуру в купальнике, покрутившись перед камерой. Телеведущая отметила, что многие постоянно интересуются, как она поддерживает форму.
«Поступают тревожные вопросики, что я делаю в своём преклонном возрасте, чтобы выглядеть так. Массаж и плавание. Всё. Вот демонстрирую массаж и плавание. Никакого силикона, никакой пластики, массаж и плавание», — заявила юрист.В завершение Гордон с улыбкой добавила совет для поклонниц: рожать детей.
