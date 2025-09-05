Похороны 73‑летнего любовника и новая должность: настоящая история Татьяны Брухуновой до встречи с Петросяном и дружба со Степаненко
Сегодня Татьяна Брухунова известна многим не только как молодая мать и влиятельный блогер, но и как заметная фигура в светской хронике, ценительница литературного искусства и признанный трендсеттер. Однако широкую известность ей принес брак с известным комиком Евгением Петросяном. Многие действительно удивлялись такому союзу из-за значительной разницы в возрасте. Тем не менее, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже много лет вместе, воспитывают двух прекрасных детей. По словам Татьяны, дети появились естественным образом, без медицинского вмешательства. О подробностях знакомства и личной жизни пары известно немного, однако именно этот тайный ореол добавляет интереса к истории их любви. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Тулячка отправилась в МосквуТатьяна Брухунова родом из Тулы. Она с детства мечтала о карьере в российском шоу-бизнесе. Уже в юности девочка активно участвовала в фан-сообществах, поклоняясь певцу Аврааму Руссо. Она собирала всю доступную информацию о своем кумире, ездила на его концерты и даже создала страницу фанатов в интернете. Стремление встретиться с Руссо привело девушку в столицу, где она сразу поступила в вуз на специальность «менеджмент». Именно там началась её карьера в индустрии развлечений. Позже выяснилось, что сам Руссо знал Евгения Петросяна, но о жене последнего не слышал. Впрочем, Татьяна давно перестала переживать по этому поводу и наслаждается собственной успешной жизнью.
Любовь к директору театраЖизнь Татьяны Брухуновой кардинально изменилась, когда она в возрасте 18 лет устроилась на стажировку в Театр эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Сначала это была обычная практика для студентки университета, но благодаря своему усердию и таланту Татьяна быстро заслужила постоянную должность и привлекательную зарплату. Её карьера стремительно развивалась: вскоре она стала помощницей директора театра Юрия Дитковича. Однако за кулисами начиналась настоящая драма. 73-летний Диткович был, как говорится, не прочь поухаживать за молодой сотрудницей. Все вокруг знали о его любвеобильности и не придавали значения новому увлечению. Но для Брухуновой все было серьезно. Их связь прервалась внезапной смертью Юрия, что стало настоящим шоком для всех.
На прощальной церемонии Татьяна продемонстрировала глубокое горе: её слёзы и эмоциональные всплески, включая попытку броситься на гроб, не оставили равнодушными присутствующих. Однако, как ни странно, после этого она быстро пришла в себя и заняла место покойного Дитковича, став самой молодой директрисой театра.
Подружилась со Степаненко и устранила конкурентку?Татьяна Брухунова долгое время работала личной помощницей Елены Степаненко и вела её социальные сети. Многие отмечали их поразительное внешнее сходство, несмотря на разницу в возрасте, что, в свою очередь, не могло не привлечь внимание Евгения Петросяна.
Пока друзья юмориста лишь догадывались о происходящем, Татьяна активно восхваляла как творчество Петросяна, так и Степаненко. На самом деле, она постепенно завоевывала доверие артиста, и вскоре стало известно, что их роман начался ещё в 2013 году. При этом стоит отметить, что Евгений Ваганович развёлся со Степаненко только в 2018 году, а вскоре после этого женился на Брухуновой, что вызвало подозрения в меркантильности и цинизме с её стороны. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в 2023 году — дочь Матильда. Татьяна уверяет, что ни ЭКО, ни суррогатное материнство не применялись, и все дети — результат естественного зачатия.