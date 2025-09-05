«Какие-то инсинуации»: Буланова отреагировала на слухи об увольнении своего знаменитого танцора
Татьяна Буланова опровергла слухи об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули
Российская певица Татьяна Буланова опровергла слухи об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.
Артистка назвала эту информацию инсинуациями со стороны прессы. Она подчеркнула, что продолжает «плотно сотрудничать» с Дмитрием.
«Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла. Не хотелось бы терять такого талантливого артиста, но каждый волен выбирать то, что ему ближе к сердцу», — поделилась Татьяна.Певица также отметила, что знает о выступлениях своего танцора на отдельных корпоративах и концертах, не связанных с ее деятельностью, и не имеет претензий по этому поводу.