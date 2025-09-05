«Какие-то инсинуации»: Буланова отреагировала на слухи об увольнении своего знаменитого танцора

05 сентября 2025, 16:48

Татьяна Буланова опровергла слухи об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм/bulanovacom)

Российская певица Татьяна Буланова опровергла слухи об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.





Артистка назвала эту информацию инсинуациями со стороны прессы. Она подчеркнула, что продолжает «плотно сотрудничать» с Дмитрием.

«Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла. Не хотелось бы терять такого талантливого артиста, но каждый волен выбирать то, что ему ближе к сердцу», — поделилась Татьяна.