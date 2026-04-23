Похоронил жену и влюбился в украинку: как молодая танцовщица покорила сердце исполнителя песни «3 сентября» Михаила Шуфутинского?
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский старше своей нынешней избранницы почти на 30 лет. Его сыновья родились раньше, чем будущая мачеха. Но разница в возрасте не стала преградой. В 2025 году 78-летний певец официально женился на танцовщице Светлане Уразовой. Почему артист выбрал именно ее среди эффектных участниц своего шоу-балета? На какие шаги решился ради молодой супруги? И в чем секрет их гармонии, несмотря на разницу поколений? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Третья жена Михаила ШуфутинскогоСветлана Уразова родилась на Украине в 1976 году. С детства она увлекалась хореографией. После школы девушка переехала в Москву. В 19 лет она попала в шоу-балет «Атаман», с которым выступал Михаил Шуфутинский. Этому коллективу Уразова посвятила два десятилетия. Именно там началась ее долгая творческая история рядом с артистом. До отношений с певцом Светлана уже была замужем. В том браке у нее родилась дочь Арина. Сейчас, по информации СМИ, Уразова занимается делами певца. Она работает его администратором и пиар-менеджером.
Дружба переросла в романМихаил и Уразова познакомились в 1995 году. В тот момент артист еще жил в браке, но между ними сразу возникла взаимная симпатия. Роман тогда не начался. Долгие годы их связывали теплые отношения, работа и общие гастроли. Переломный момент наступил в 2015 году. После смерти жены Маргариты музыкант остался один. Его супруга умерла от сердечной недостаточности. Шуфутинский тяжело переживал утрату. В сложный период женщина поддержала его и помогла справиться с депрессией. Благодаря ей он смог вернуться к привычному ритму и снова активно работать.
«Наши жизни шли параллельно. Мы были немножко больше, чем просто друзья, но меньше, чем любовники. Так случилось, что, когда наступил подходящий момент, мы сблизились гораздо сильнее», — рассказывал исполнитель.
Как признавался шансонье, чувства вспыхнули именно тогда, когда ему особенно нужна была поддержка. Уразова оказалась рядом, но завоевать ее расположение оказалось не так просто.
«Долго ее добивался, но сейчас могу сказать, что мне повезло. Главное достоинство Светы — она меня любит. Это ли не самое главное? Ну а я стараюсь ее не расстраивать, не болеть, беречь свое здоровье. Да, разница в возрасте есть, и мне, конечно, хотелось бы быть лет на 10–15 моложе. Но, с другой стороны, молодая спутница — это для меня стимул соответствовать», — говорил артист.
Со временем дружеская связь превратилась в настоящую любовь. Годы репетиций, концертов и поездок еще сильнее сблизили пару.
Михаил Шуфутинский женился на Светлане УразовойШуфутинский не раз говорил, что им со Светланой хорошо и без официального брака. По словам артиста, они всегда рядом, поэтому не видели смысла обсуждать свадьбу. Он также отмечал, что штамп в паспорте мог бы только добавить лишнего напряжения. Эту тему пара долгое время не поднимала.
При этом женщина уже несколько лет появлялась на публике с кольцом на безымянном пальце. Несмотря на это, оформить союз влюбленные решили только в марте 2025 года. О переменах в личной жизни музыкант рассказал на красной дорожке премии «Виктория». Именно там он впервые публично сообщил, что женился на Уразовой. Певец добавил, что к важному событию заказал особый ювелирный набор. Для него изготовили кольцо и запонки с первыми буквами их имен.
Два бракаДо отношений со Светланой у Михаила было два официальных брака. В студенческие годы артист женился на Татьяне Ростовой. Этот союз длился недолго. Пара рассталась спокойно, без громких конфликтов. Второй брак занял особое место в жизни исполнителя. Жена родила ему двоих сыновей — Дэвида и Антона. Долгое время семья жила в США. Там певец строил свою карьеру. В 2015 году в его доме случилось горе: супруга умерла. Эта потеря стала для артиста тяжелым ударом.
Опора в бытуСветлана стала для Михаила не только любимой женщиной, но и главной опорой в быту. Она следит за его распорядком, питанием и здоровьем. Во время гастролей избранница старается окружить артиста удобством и покоем. Это помогает ему быстрее восстановиться после концертов. Певец говорит, что рядом с ней чувствует себя заметно лучше. По его словам, такой заботы он раньше не знал.
«Света меня гоняет, заставляет заниматься спортом, плавать в бассейне», — рассказал мужчина.
Новый режим принес результат. За последние годы Михаил Захарович похудел на 30 килограммов благодаря диете и плаванию. Супруги стараются чаще оставаться вместе, даже при плотном графике артиста. По словам музыканта, острые моменты они быстро гасят шуткой. Исполнитель не скрывает, что любит радовать избранницу роскошными подарками. Недавно он купил для дачи печь почти за миллион рублей. Раньше в списке сюрпризов уже появлялись украшения и наряды. В круг семьи входят дочь Светланы от прежних отношений, два сына Михаила и семь внуков. Старший наследник Дэвид тепло общается с супругой отца и нередко приезжает в подмосковный дом на праздники.
Неожиданные факты о Михаиле Шуфутинском
- С первой супругой Татьяной певца познакомила его однокурсница Алла Пугачева. Эта встреча сыграла важную роль в его жизни.
- Шуфутинского трудно представить без бороды. По одной из версий, он отрастил ее после спора и пообещал не бриться 20 лет.
- Песня «3 сентября» заняла особое место в судьбе артиста. Знаменитая строчка появилась случайно, а через два года именно в этот день у него родился старший внук.