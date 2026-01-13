Загадочный уход из «Молодежки», роман с Климовой и тихое счастье с визажистом: как сейчас живет звезда хоккейной саги Илья Коробко?
Актеру Илье Коробко, известному миллионам зрителей по культовой роли хоккеиста Михаила Пономарёва в сериале «Молодёжка», 14 января исполняется 34 года. Этот востребованный артист, чья фильмография насчитывает более пятидесяти работ, прошёл путь от маленьких ролей в рекламе и ситкомах до статуса звезды самых рейтинговых проектов страны. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Ильи КоробкоИлья Коробко — коренной москвич, родившийся 14 января 1992 года в семье, далекой от мира искусства. Его отец был заведующим складом в ресторане и мастером спорта по боксу, а мать работала продавцом в часовом магазине. У Ильи есть брат, профессиональный танцор, и сестра-дизайнер, что демонстрирует творческие задатки, заложенные в детях. Судьбоносный поворот произошел, когда Илья учился в первом классе: его бабушка привела мальчика на «Мосфильм», чтобы сфотографировать для актерской базы. Уже в шестилетнем возрасте он снялся в рекламе косметики «Маленькая фея», хотя этот опыт принес ему больше стыда, чем радости, из-за насмешек одноклассников. Однако дорога в профессию была открыта.
В одиннадцать лет судьба свела его с великими мэтрами: на пробах в театре «Ленком» его выбирали лично Марк Захаров и Николай Караченцов. Илья получил роль в спектакле «Город миллионеров» и несколько лет играл сына персонажа Караченцова, что оказало на него огромное влияние. Несмотря на увлечение футболом, которому он отдал восемь лет, аллергия на синтетику помешала спортивной карьере. Окончив школу, Илья целенаправленно поступил в РАТИ-ГИТИС на курс Владимира Андреева, предварительно готовясь по системе знаменитого Олега Даля.
Кинодебют Ильи Коробко состоялся еще в 2004 году с небольшой роли в сериале «Моя прекрасная няня». Позже последовали годы эпизодов и второстепенных ролей в проектах «Мосгаз», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала» и «Бедные родственники», которые стали для него важной актерской школой.
Звездный час артистаПоворотным моментом стал 2013 год. На кастинг сериала «Молодежка» про хоккейную команду «Медведи» Илья попал почти случайно, но, узнав о требованиях к катанию на коньках, три месяца усиленно тренировался на открытых катках. Его упорство было вознаграждено: он получил роль замкнутого и честного защитника Михаила Пономарева, для которого хоккей стал единственным шансом выбиться из неблагополучной среды. Сериал стал национальным хитом, а Коробко — кумиром для тысяч подростков. Он с теплотой вспоминал в интервью изданию kino-teatr.ru:
«Это безумно приятно, когда твой персонаж становится любимым, возможно даже, ролевой моделью, и к тебе подходят дети 7-8 лет и говорят, что начали заниматься хоккеем, чтобы быть похожим на меня. Я, когда первый раз такое услышал, чуть с ума не сошел».
Параллельно с «Молодежкой» актер строил разноплановую карьеру. Его фильмография насчитывает более 50 работ. Он дебютировал в полнометражном кино в военной драме «Единичка» (2015), где сыграл молодого лейтенанта. Затем были главные роли в детективе «Секретарша» (2016), комедийном сериале «Записки отельера #Гельвеция» (2020), драме «Анатомия сердца» (2021) и мистическом триллере «Синдром» (2022). Несмотря на успех в амплуа «милого внучка» и романтического героя, сам актер неоднократно выражал желание сыграть отрицательного персонажа или даже «безумного психа», чтобы расширить свой творческий диапазон.
Личная жизнь Ильи Коробко: от романа с коллегой до тихого семейного счастьяЛичная жизнь Ильи Коробко всегда была объектом внимания поклонников, но сам актер предпочитает не выносить ее на публику. Наиболее известным и продолжительным его романом были отношения с актрисой Елизаветой Климовой. Пара даже жила вместе, однако со временем их пути разошлись, и впоследствии Климова вышла замуж за другого человека.
Свою настоящую семью Илья нашел за пределами актерской среды. Его избранницей стала визажист Алина Фисянова. В 2020 году у пары родилась дочь Сонечка, о чем счастливый отец сообщил в социальных сетях: «Мы стали самые счастливые на свете!». В настоящее время Коробко ведёт тихую семейную жизнь, не привлекая внимания прессы и оберегая свою семью от публичности.
Громкий скандал и уход из «Молодежки. Новая смена»Самая громкая и обсуждаемая история, омрачившая в последнее время карьеру актера, связана с продолжением легендарного сериала. В 2024 году на экраны вышло шоу «Молодежка. Новая смена», посвященное новому поколению хоккеистов. К всеобщему удивлению поклонников, Ильи Коробко в проекте не было, хотя его персонаж Михаил Пономарев являлся одним из символов сериала.
Причина его отсутствия вызвала волну слухов. Сам актер дал на этот счет уклончивый и скупой комментарий:
«Все правильно, меня там не было. Почему? Это не ко мне вопрос. Меня звали, но не решился. Буду ли я в будущем? Время покажет!».
Эта лаконичная фраза, больше похожая на отговорку, чем на объяснение, породила множество спекуляций в медиапространстве. Возникли вопросы: был ли конфликт с продюсерами, не сошлись ли в условиях, или актер сознательно хочет дистанцироваться от образа, сделавшего его знаменитым, чтобы не быть заложником одной роли? Однозначных ответов нет до сих пор, и эта завеса тайны продолжает будоражить общественность.
Как сейчас живет Коробко: спорт и новые проекты
Несмотря на отказ от возвращения в хоккейную сагу, Илья Коробко остается активным и востребованным. Он серьезно увлечен спортом: помимо тайского бокса, которым занимается давно, он более 12 лет играет в любительской хоккейной лиге и даже участвовал в мастер-классе на Зимнем фестивале спорта в Москве в начале 2025 года.
«Изначально моя роль Миши Пономарева… нацелена на популяризацию хоккея. Считаю своим долгом и дальше поддерживать все спортивные мероприятия», — заявил он в интервью Аif.ru.
В творческом плане актер также не стоит на месте. В конце 2025 года на широкие экраны вышла комедия «По-братски», где Коробко сыграл главную роль Антона Лебедева. Ранее, в ноябре 2025 года, состоялась премьера исторической драмы «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского, где актер воплотил на экране одного из ключевых персонажей по имени Сева. Эти проекты демонстрируют его стремление к разнообразию и взрослению в профессии.