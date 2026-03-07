07 марта 2026, 16:50

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Шоумену, эпатажному поэту и певцу, известному зрителям по ролям в фильмах «Шапито-шоу» и «Гром: Трудное детство» Стасу Борецкому 8 марта исполняется 54 года. Этот неординарный персонаж прошел путь от могильщика из Ломоносова до президента «Союза профессиональных ритуальных агентов» и одного из самых цитируемых фриков российского шоу-бизнеса. Его карьера — это причудливый коктейль из турбо-шансона, драк, мистификаций и громких скандалов, замешанный на искренней любви к эпатажу. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Стаса Барецкого Музыкальная карьера Стаса Барецкого Скандалы﻿ со Стасом Барецким Личная жизнь Стаса Барецкого Стас Барецкий сейчас



Биография Стаса Барецкого

Музыкальная карьера Стаса Барецкого

Стас Барецкий (Фото: Instagram* @bareckiy_stas)

Скандалы﻿ со Стасом Барецким

Стас Барецкий (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Личная жизнь Стаса Барецкого

Стас Барецкий сейчас

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

«Моё любимое место на земле — это кладбище», — признается шоумен.