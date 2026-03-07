Покупка замка Пугачевой, нападение инопланетян и драки с Титомиром: зачем музыкант Стас Барецкий хочет эксгумировать тело Бориса Моисеева?
Шоумену, эпатажному поэту и певцу, известному зрителям по ролям в фильмах «Шапито-шоу» и «Гром: Трудное детство» Стасу Борецкому 8 марта исполняется 54 года. Этот неординарный персонаж прошел путь от могильщика из Ломоносова до президента «Союза профессиональных ритуальных агентов» и одного из самых цитируемых фриков российского шоу-бизнеса. Его карьера — это причудливый коктейль из турбо-шансона, драк, мистификаций и громких скандалов, замешанный на искренней любви к эпатажу. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Стаса БарецкогоСтанислав (Стас) Барецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь он живет и сегодня. С юных лет Стас начал писать стихи. По его словам, они сами «лезли изнутри» и рифмовались. Однажды на уроке русского языка ученик написал сочинение в стихах, чем удивил учителя.
После школы Барецкий поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. По специальности он не работал — в 16 лет устроился могильщиком на кладбище. Затем Стас устроился охранником в магазин, открыл собственное кафе, но прогорел. Следующим бизнесом стал продуктовый магазин, который спустя время закрылся. Примечательно, что на протяжении всего времени Барецкий писал стихи, а песни на них решил записывать только в 2002 году.
Музыкальная карьера Стаса БарецкогоВ 2003–2004 годах Барецкий записал альбомы «Цензура» и «Цензура-2». Некоторые его песни звучали в эфире радио «Шансон». В 2004 году песни Стаса заинтересовали дуэт «Елочные игрушки». Участники дуэта предложили ему записать несколько совместных композиций и выступать в петербургских клубах. Музыкант согласился, однако сотрудничество долго не продлилось из-за разных взглядов исполнителей.
В 2005 году Барецкий стал участником группы «Ленинград». Работа с коллективом Сергея Шнурова продолжалась 3 года. Певец является автором песен «Кредит» и «Небесный теннис». Также он появился в клипах группы «Губошлеп» и «Паганини».
Стас Барецкий (Фото: Instagram* @bareckiy_stas)
В 2011-м вышел третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в Интернете музыкант официально разрешил и самостоятельно выложил песни в Сеть. Примечательно, что артист вместе с Катей Самбукой записал «Песню про Красную Шапочку».
Все тексты хитов певец написал самостоятельно, часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами, а вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогали Андрей Ерофеев из группы «PCР», «Елочные игрушки» и некий Коля.
Как музыкант и поэт Стас Барецкий выступает и сегодня, но современная музыкальная реальность вынудила его сменить формат распространения продукции. Спроса на диски сегодня нет, поэтому шоумен выкладывает песни в своем блоге.
Параллельно он строил карьеру в кино, сыграв бандитов в артхаусном «Шапито-шоу» и блокбастере «Майор Гром: Трудное детство». Свои альбомы сам Борецкий называет не иначе как «турбо-шансон», а такие хиты, как «Малиновый пиджак», стали гимном целой эпохи. Официальных наград у артиста нет, но есть кое-что поважнее для его имиджа — любовь публики и готовность СМИ цитировать каждый его чих.
Скандалы со Стасом БарецкимСтаса Барецкого по праву можно назвать звездой сети. В интернете есть множество видео, на которых певец падает с лестницы, разбивает автоматы, устраивает провокационные акции в общественных местах, демонстрирует свою жилплощадь.
Стас имеет взрывной характер и при конфликтах сразу же лезет в драку. В 2020 году он поссорился с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым и даже ударил оппонента. Видео Стас выложил на своей странице в соцсети. Неоднократно музыкант дрался и с Богданом Титомиром.
Барецкий любит эпатировать свою аудиторию. В интернете можно найти кадры, на которых Стас поджигал свой автомобиль или же инспектировал товары в супермаркетах и уничтожал санкционные продукты. Знаменитость старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Так, он заявил, что во время аварии с участием Михаила Ефремова находился в машине заслуженного артиста. Спустя время исполнитель опроверг эту информацию.
Стас Барецкий (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
В 2022 году Стас вновь поразил общественность громким заявлением. После смерти Бориса Моисеева Барецкий назвал себя его внебрачным сыном. По его словам, он узнал об этом от источника, которому на 100 % доверяет. Чтобы не быть голословным, мужчина собрался даже идти на крайние меры — делать ДНК-тест, для чего ему следовало добиться эксгумации тела покойного. Также Барецкий гневно высказывался о Кристине Орбакайте, которая стала наследницей части состояния Моисеева по завещанию. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой и много времени проводил с ее еще маленькой наследницей.
В декабре 2022 года на певца напали возле одного из петербургских клубов. Злоумышленники не только избили шоумена и его охранника, но и украли телефон и около 120 тыс рублей. С ушибами и сотрясением мозга его госпитализировали. Барецкий подозревал в нападении конкурентов по ритуальному бизнесу. Через год Стас заявил, что напавшими на него были инопланетяне.
В апреле, когда СМИ сообщили о продаже особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в деревне Грязь, появилась информация, что именно Барецкий купил замок. Позже сам поэт подтвердил факт покупки знаменитого особняка за 450 млн руб. Однако официальных подтверждений о сделке не поступало.
Личная жизнь Стаса БарецкогоВ отличие от сценического образа брутального мачо в золотых цепях и малиновом пиджаке, личная жизнь Стаса Борецкого не сложилась. Он никогда не был женат и, по собственному признанию, живет вместе с матерью в родном Ломоносове. Журналистам он как-то признался, что однажды мог бы создать семью с девушкой по имени Елизавета Дубровина, но она попала в тюрьму за убийство сестры и получила 13 лет.
Однако даже эта тема не обошлась без фирменного борецковского абсурда. На вопрос, есть ли у него дети, он с серьезным лицом заявляет, что его дочь — известная эко-активистка Грета Тунберг. Шоумен утверждает, что в 90-е у него был роман с матерью Греты в Петербурге. Это заявление, конечно, не имеет ничего общего с реальностью, но как нельзя лучше иллюстрирует подход Борецкого к публичности: реальность — это то, что ты громко объявил в интервью.
Стас Барецкий сейчасСейчас Стас Борецкий отошел от активной концертной деятельности и сосредоточился на том, что у него получается лучше всего — на организации похорон и эпатажных инфоповодах. Он является президентом «Союза профессиональных ритуальных агентов» и не скрывает, что проводит на кладбище большую часть времени.
«Моё любимое место на земле — это кладбище», — признается шоумен.
Живет Борецкий, по его словам, на «две столицы», но штаб-квартира по-прежнему в Питере. В свои 54 он продолжает искать счастье: то ведет трэш-стримерское шоу Epic Fighting Championship, то судится с инопланетянами, неизменно оставаясь верным себе — человеком, для которого граница между скандалом и искусством давно стерлась.