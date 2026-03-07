07 марта 2026, 14:47

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Сергею Глушко, известному миллионам как стриптизёр Тарзан, 8 марта исполняется 56 лет. Заслуженный артист эстрады и просто «мужик на 200%», как он сам себя однажды охарактеризовал, прошёл путь от сурового инженера космических войск до короля эротических шоу и главного скандалиста российского шоу-бизнеса. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Биография Тарзана

Сергей Глушко (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я никогда не был богатым человеком, но я очень богат изнутри. Чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы — стриптизер", — отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому инженер-энергетик. И работаю по специальности, потому что всё, чем я занимаюсь, — чистая энергия», — философски замечал артист в интервью.

Любовь, измены и рыжая аферистка

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Фото: Instagram*@koroleva_star)

«Мы с Сережей вместе полтора года. Да, признаю, я мечтала о том, чтобы он ушел от жены. Но кто не мечтает об этом, когда есть чувства?» — заявляла Шульженко с экранов.

«Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я... Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой, и больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь», — записал он эмоциональное видеообращение.

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Фото: Telegram @korolevastar)

Война с тещей и позиция по СВО

Как сейчас живет танцор

Сергей Глушко (Фото: Telegram @korolevastar)

«Я продал пока всего несколько работ. За одну из них заплатили больше миллиона рублей. Но у меня нет цели делать из этого бизнес. Хотя Наташа первая скажет: «Давай, продавай, еще нарисуешь». Она в этом плане более коммерческий человек», — смеется артист.

«Серёга — человек, который будет со мной до конца. Серёжа менял мне судно, мыл меня. Он трое суток не отходил от меня», — трогательно призналась певица, вспоминая, как муж выхаживал её после несчастного случая на воде.