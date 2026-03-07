«Сущности меня склеили»: Интим-видео, измены Королёвой и война с тещей в США. Куда исчез со скандальной повестки Тарзан?
Сергею Глушко, известному миллионам как стриптизёр Тарзан, 8 марта исполняется 56 лет. Заслуженный артист эстрады и просто «мужик на 200%», как он сам себя однажды охарактеризовал, прошёл путь от сурового инженера космических войск до короля эротических шоу и главного скандалиста российского шоу-бизнеса. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография ТарзанаБудущий покоритель женских сердец появился на свет 8 марта 1970 года в закрытом городе Мирный Архангельской области, в семье военного. Казалось, его судьба была предопределена: после школы Сергей поступил в престижную Военно-инженерную академию им. Можайского, которую окончил с отличием. Молодой лейтенант служил на космодроме Плесецк инженером-энергетиком и готовил стартовые площадки к пускам ракет.
Но развал страны переписал биографии миллионов, и Глушко не стал исключением. В середине 1990-х он покорил Москву, где перепробовал десяток профессий: от охранника до продавца мебели. Случай привел его в модельный бизнес, а затем и на сцену ночного клуба Hungry Duck, где он и получил бессмертный псевдоним Тарзан.
«Я никогда не был богатым человеком, но я очень богат изнутри. Чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы — стриптизер", — отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому инженер-энергетик. И работаю по специальности, потому что всё, чем я занимаюсь, — чистая энергия», — философски замечал артист в интервью.
Со временем фактурного артиста заметили режиссеры и начали приглашать на съемки в кино. Дебют Глужко на экране состоялся в 1999 году с эпизодической роли в картине «Восемь с половиной долларов». Позже были роли в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Моя прекрасная няня», «Плата за любовь», «Счастливы вместе», «Московский жиголо», «Русичи», «Ночная смена», «ИП Пирогова-2» и «Фитнес». Сегодня его фильмография Тарзана насчитывает более трех десятков ролей.
Любовь, измены и рыжая аферисткаЛичная жизнь Глушко — это готовый сценарий для мыльной оперы. До встречи с главной женщиной в жизни у него был недолгий брак с Еленой Переведенцевой, но настоящая слава пришла к нему с романом с Наташей Королёвой. Пара познакомилась на заре нулевых: Тарзан с группой работал у певицы на подтанцовке. Искра проскочила мгновенно, и в 2002 году у пары родился сын Архип, а через год они официально стали мужем и женой.
Идиллия рухнула в сентябре 2020 года, когда грянул скандал, едва не уничтоживший звездное семейство. Королёва обратилась в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей. Выяснилось, что пока жена была на гастролях, Сергей приглашал в дом подруг. Одной из них оказалась 30-летняя актриса Анастасия Шульженко. Девушка не только не признала вину в краже, но и нанесла удар ниже пояса, заявив в ток-шоу, что беременна от Тарзана.
«Мы с Сережей вместе полтора года. Да, признаю, я мечтала о том, чтобы он ушел от жены. Но кто не мечтает об этом, когда есть чувства?» — заявляла Шульженко с экранов.
Скандал набирал обороты. В сеть слили интимные видео, а Глушко сначала метал громы и молнии, но позже не выдержал и публично покаялся.
«Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я... Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой, и больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь», — записал он эмоциональное видеообращение.
Позже он оправдывался, что «сущности склеили его» и ввели в состояние неадеквата. Якобы он под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали», вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Анастасия Шульженко с подругой спланировали не только снять компрометирующее видео, но и ограбить звезду. Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на пять миллионов рублей и недосчиталась трех тысяч евро. Пара вынуждена была написать заявление в полицию.
По подозрению в краже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, больше известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно она была автором интимного видео с Тарзаном и Анастасией Шульженко. Видео, на тот момент распространившееся в сети, было признано порнографическим, и Миломановой была добавлена статья за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. История закончилась фарсом: тест на беременность Шульженко оказался отрицательным, а саму её позже приговорили к пяти годам за вымогательство и шантаж интимными фото. Королёва мужа простила, заявив, что считает это не изменой, а «подставой».
Война с тещей и позиция по СВОНо если с любовницей удалось быстро разобраться, то с тещей Людмилой Порывай совладать оказалось сложнее. В 2022 году семью разорвал политический скандал. Глушко поддержал проведение СВО, в то время как его теща Людмила Порывай, проживающая в США, заняла жесткую оппозиционную позицию.
Конфликт вышел на публику в августе 2022 года на концерте Ирины Билык в Америке. «Мама Люда» явилась на шоу в наряде цветов украинского флага, а после выступления выбежала на сцену с флагом, танцуя. Когда же сама Билык в микрофон назвала Глушко «говном», теща артиста не только не заступилась за зятя, а рассмеялась и одобрительно закивала. Этот инцидент обсуждала вся страна, но Королёва заняла нейтральную позицию, заявив, что семья важнее политических дрязг.
Как сейчас живет танцорСегодня Сергея Глушко все чаще можно застать в московском фитнес-клубе Tarzan Private Gym, который он открыл еще в 2015 году. Новых скандалов артист старается избегать, хотя сплетники периодически приписывают ему романы с коллегами.
Главной своей страстью последних лет Глушко называет живопись. У него прошла персональная выставка «Африка. Возрождение невинности», а одну из картин он продал за миллион рублей.
«Я продал пока всего несколько работ. За одну из них заплатили больше миллиона рублей. Но у меня нет цели делать из этого бизнес. Хотя Наташа первая скажет: «Давай, продавай, еще нарисуешь». Она в этом плане более коммерческий человек», — смеется артист.
Сын Архип уже вырос и тоже увлекся музыкой, а Наташа Королёва продолжает поддерживать мужа, несмотря на все перипетии.
«Серёга — человек, который будет со мной до конца. Серёжа менял мне судно, мыл меня. Он трое суток не отходил от меня», — трогательно призналась певица, вспоминая, как муж выхаживал её после несчастного случая на воде.
Так что, несмотря на интриги и громкие измены, эта пара продолжает держаться вместе, доказывая, что в их случае скандал — это не трагедия, а образ жизни.