«Уйду в никуда, без денег»: Ника Здорик откровенно рассказала о тяжёлых расставаниях
Актриса Ника Здорик поделилась личными переживаниями и рассказала о неудачных отношениях, которые оставили её буквально ни с чем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время выступления на мероприятии «Форум в большом городе от VK» она призналась, что в её жизни было два серьёзных романа. По словам актрисы, в обоих случаях она полностью отдавалась чувствам и растворялась в отношениях, а после расставания оказывалась в очень сложной ситуации.
Здорик рассказала, что дважды уходила от партнёров, фактически начиная жизнь заново — без денег, работы и стабильности. Однако она подчеркнула, что никогда не будет оставаться в отношениях только ради материального благополучия.
По её словам, для неё главным всегда остаётся любовь и искренние чувства, поэтому при необходимости она готова уйти «в никуда».
При этом актриса добавила, что не считает чем-то неправильным просьбы о подарках от мужчины, если люди находятся в отношениях. Она отметила, что для неё гораздо важнее внимание и время, которое партнёр готов уделять.
