«Уйду в никуда, без денег»: Ника Здорик откровенно рассказала о тяжёлых расставаниях

07 марта 2026, 15:31

Ника Здорик рассказала о деньгах и своих принципах в отношениях

Ника Здорик (Фото: Instagram* / @nika_zdorik)

Актриса Ника Здорик поделилась личными переживаниями и рассказала о неудачных отношениях, которые оставили её буквально ни с чем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».