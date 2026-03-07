«Уберечь от всяких Кать Гордон»: Муцениеце объяснила, почему прячет дочь от Дранги

07 марта 2026, 15:47

Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает дочь от Петра Дранги

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце в эфире «Шоу Воли» рассказала, что намеренно сократила присутствие в социальных сетях после рождения третьего ребёнка.





В начале декабря прошлого года Агата стала матерью девочки, родившейся в браке с музыкантом Петром Дрангой.



Артистка призналась, что хочет оградить семью от лишнего внимания. Причиной такого решения, по её словам, стали активные обсуждения со стороны некоторых публичных персон и блогеров.

«Я чуть-чуть ушла из соцсетей, стала чуть спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немножко тишины. И очень много всяких Кать Гордон, которые рассуждают, что-то там верят, не верят, рассказывают. Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать», — заявила актриса.