«Уберечь от всяких Кать Гордон»: Муцениеце объяснила, почему прячет дочь от Дранги

Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает дочь от Петра Дранги
Актриса Агата Муцениеце в эфире «Шоу Воли» рассказала, что намеренно сократила присутствие в социальных сетях после рождения третьего ребёнка.
В начале декабря прошлого года Агата стала матерью девочки, родившейся в браке с музыкантом Петром Дрангой.
Артистка призналась, что хочет оградить семью от лишнего внимания. Причиной такого решения, по её словам, стали активные обсуждения со стороны некоторых публичных персон и блогеров.
«Я чуть-чуть ушла из соцсетей, стала чуть спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немножко тишины. И очень много всяких Кать Гордон, которые рассуждают, что-то там верят, не верят, рассказывают. Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать», — заявила актриса.Агата с супругом предпочитает не публиковать снимки малышки и держат её имя в тайне.