«Похож на Даню Милохина» : Психолог прокомментировала провокационную фотосессию Брэда Питта в женском платье с блестками
Психолог Кардиакос: фотосессия Питта в платье с блестками означает молодость
В сети завирусилась фотосессия Брэда Питта 1999 года в женском образе. Казалось бы, брутальный знаменитый актер предстал в розовом платье с блестками, что шокировало российскую публику.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что эта «женская фотосессия» означала фиксирование молодости и страстности.
«На это повлияла как бы уходящая молодость, которую хотелось зафиксировать, увековечить. Пик эротических фотосессий женщин приходится на возраст после 30, а мужчины, наоборот, готовы показать себя миру во всей красе, когда чего-то достигли, встали на ноги, чтобы это все зафиксировать. Он там похож на Даню Милохина», — объяснила она.
Кардиакос отметила, что недавно вышла новая фотосессия Питта, где он уже предстал в привычном образе брутального серьезного мужчины.
«Такие фотосессии со строгим лицом всегда про надежность. Я надежен, я брутален, на меня можно положиться. И более того, это как некое послание детям в том числе, что он ответственный. Это отчасти последствия развода, он хочет лучше себя показать как мужчину», — подчеркнула психолог.
По словам эксперта, Брэд Питт является неоспоримым секс-символом на протяжении, как он сам говорит, 30 лет, однако развод с Джоли подорвал его авторитет в обществе и связь с детьми. И фотосесии являются неким отражением личного состояния актера.
«Он полностью прожил изменение и воспринял его как личный кризис», — завершила Анастасия.