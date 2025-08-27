«Похож на Даню Милохина» : Психолог прокомментировала провокационную фотосессию Брэда Питта в женском платье с блестками

27 августа 2025, 12:29

Психолог Кардиакос: фотосессия Питта в платье с блестками означает молодость

Брэд Питт (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В сети завирусилась фотосессия Брэда Питта 1999 года в женском образе. Казалось бы, брутальный знаменитый актер предстал в розовом платье с блестками, что шокировало российскую публику.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что эта «женская фотосессия» означала фиксирование молодости и страстности.





«На это повлияла как бы уходящая молодость, которую хотелось зафиксировать, увековечить. Пик эротических фотосессий женщин приходится на возраст после 30, а мужчины, наоборот, готовы показать себя миру во всей красе, когда чего-то достигли, встали на ноги, чтобы это все зафиксировать. Он там похож на Даню Милохина», — объяснила она.

«Такие фотосессии со строгим лицом всегда про надежность. Я надежен, я брутален, на меня можно положиться. И более того, это как некое послание детям в том числе, что он ответственный. Это отчасти последствия развода, он хочет лучше себя показать как мужчину», — подчеркнула психолог.

«Он полностью прожил изменение и воспринял его как личный кризис», — завершила Анастасия.