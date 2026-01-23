Похудела ради роли, встретила мужа на съёмках и родила дочь: как изменилась звезда «Фитнеса» Софья Зайка?
Она стала символом принятия себя после сериала «Фитнес», прошла через жёсткое похудение ради роли, нашла любовь на съёмочной площадке и не скрывает, что выбирает Россию вместо Голливуда. Сегодня Софья Зайка — востребованная актриса, жена и мама, чья карьера продолжает набирать обороты. 24 января она отпразднует 32-летие. Подробнее о биографии и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги в карьере Софьи Зайки
Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Она выросла в семье врача и спортсмена — её отец в прошлом профессионально занимался самбо. Родители старались развивать дочь всесторонне: Софья занималась плаванием, баскетболом, теннисом, училась в музыкальной школе по классу аккордеона, пела, рисовала и участвовала в театральных постановках.
После окончания гимназии № 1 Зайка поступила в Новосибирский государственный театральный институт, где училась в мастерской Сергея Афанасьева. В студенческие годы она параллельно пробовала себя в качестве plus size-модели, участвовала в фотосессиях и снималась в рекламе.
В 2014 году Софья получила награду фестиваля «Осень драматурга» за исполнение отрывка из «Ромео и Джульетты». После окончания института актрису приняли в труппу Новосибирского драматического театра Сергея Афанасьева, где она играла как в детских спектаклях, так и в серьёзной классике. В 2017 году Зайка приняла решение оставить театр и переехать в Москву.
Сериал «Фитнес» и путь к всероссийской популярности
Экранный дебют Софьи Зайки состоялся в 2018 году. Сначала это были эпизоды, затем — более заметные роли в проектах «Практика. Второй сезон», «Домашний арест», «Фото на память», «Крымский мост. Сделано с любовью!».
Настоящая популярность пришла к актрисе после сериала «Фитнес», где она сыграла Асю — неспортивную девушку, устроившуюся работать в фитнес-клуб. В первом сезоне создатели проекта, по словам актрисы, не только запрещали ей худеть, но и подкармливали любимым мороженым.
Однако ко второму сезону условия изменились: Софье предстояло резко похудеть.Перед актрисой стояла задача сбросить вес за полгода, но она справилась всего за три месяца. Итог — минус 20 килограммов и заметная трансформация в кадре.
«Я очень не люблю слово „диета“. Каждый раз, когда я садилась на диету, меня хватало ненадолго. Диета для меня — ограничения, а я не люблю, когда меня ограничивают хоть в еде, хоть в чем-либо еще», — признавалась актриса.
Тем не менее ради роли она пошла на радикальные меры:
«Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала».
Позже Зайка отмечала, что готова худеть ради ролей и дальше, но уже не столь резко. При этом актриса признавалась, что со временем её вес снова вернулся.
«На съемках пятого сезона мы даже смеялись, что я „закольцевала“ свой вес. От чего ушла, к тому и пришла», — рассказывала она.
«Холоп», «Чебурашка» и закрепление успеха Софьи Зайки
Ещё до масштабного похудения Софья снялась в комедии «Холоп» Клима Шипенко, где сыграла крестьянку Любу. Съёмки проходили в Псковской области, и актриса с теплотой вспоминала атмосферу площадки, животных и работу с Милошем Биковичем.
Позже в фильмографии Зайки появились «Мисс Полиция», «Восемь способов любить», «Захар открывает глаза», «Искренне ваша», «Дикие предки», «Полярный», «Абонемент на расследование».
В 2023 году она снялась в фильме «Чебурашка», который побил рекорды российского проката. Актриса признавалась, что процесс съёмок был для неё удивительным и вдохновляющим.
Любовь на съёмках и «мгновенное чувство»
Личная жизнь Софьи Зайки долго оставалась закрытой, однако позже актриса рассказала о судьбоносном знакомстве. Она встретила будущего мужа, звукорежиссёра Михаила Серебрякова, на съёмках фильма «Искренне Ваша».
«И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — делилась актриса.
В интервью Светлане Баласанян Зайка также отмечала, что супруг полностью понимает специфику её профессии:
«Это так круто, ведь он, по сути, из моей сферы. Ему не надо объяснять, что у меня переработки, экспедиции. Он все понимает, принимает и дает мне возможность расти и развиваться».
27 июля 2023 года Софья Зайка вышла замуж. В мае 2025 года в семье произошло долгожданное пополнение — у пары родилась дочь Надежда.
Отношение Софьи Зайки к скандалам и профессии
Софья Зайка не раз высказывалась о происходящем в индустрии. Она комментировала скандалы вокруг Никиты Кологривого, с которым знакома ещё со времён учёбы, подчёркивая его талант и необходимость профессионального образования.
«С одной вещью я точно солидарна с Никитой — образование нужно. Сейчас профессия актера обесценилась. Актер — это не просто органично сказать текст в кадре. Это ремесло», – подчёркивала Зайка.
Также актриса негативно высказалась о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, отметив, что артист должен быть примером для молодежи.
«Я слишком пророссийская»: Софья Зайка о карьере за рубежом
Зайка не скрывает, что не мечтает о карьере в Голливуде.
«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде», — заявляла актриса.
Как Софья Зайка живёт сейчас
Несмотря на материнство, Софья Зайка продолжает активно сниматься. В числе последних проектов — комедии «Притворись моим мужем», «Мы рожаем», сериалы «Абонемент на расследование», «Полупановы», «Остаться друзьями».
Актриса также вернулась к образу Любы во франшизе «Холоп» и продолжает работу над новыми проектами. Уже известно, что в 2026 году на экраны выйдет фильм «Холоп-3», который сейчас находится в производстве и станет очередным этапом в её успешной карьере.