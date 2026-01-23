Похудела ради роли, встретила мужа на съёмках и родила дочь: как изменилась звезда «Фитнеса» Софья Зайка?

23 января 2026, 15:38

Софья Зайка (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

Она стала символом принятия себя после сериала «Фитнес», прошла через жёсткое похудение ради роли, нашла любовь на съёмочной площадке и не скрывает, что выбирает Россию вместо Голливуда. Сегодня Софья Зайка — востребованная актриса, жена и мама, чья карьера продолжает набирать обороты. 24 января она отпразднует 32-летие. Подробнее о биографии и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые шаги в карьере Софьи Зайки Сериал «Фитнес» и путь к всероссийской популярности «Холоп», «Чебурашка» и закрепление успеха Софьи Зайки Любовь на съёмках и «мгновенное чувство» Отношение Софьи Зайки к скандалам и профессии «Я слишком пророссийская»: Софья Зайка о карьере за рубежом Как Софья Зайка живёт сейчас

Детство и первые шаги в карьере Софьи Зайки

Софья Зайка (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

Сериал «Фитнес» и путь к всероссийской популярности

«Я очень не люблю слово „диета“. Каждый раз, когда я садилась на диету, меня хватало ненадолго. Диета для меня — ограничения, а я не люблю, когда меня ограничивают хоть в еде, хоть в чем-либо еще», — признавалась актриса.

«Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала».

Алексей Демидов, Роман Курцын, Софья Зайка и Татьяна Храмова в сериале «Фитнес» (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

«На съемках пятого сезона мы даже смеялись, что я „закольцевала“ свой вес. От чего ушла, к тому и пришла», — рассказывала она.

«Холоп», «Чебурашка» и закрепление успеха Софьи Зайки

Софья Зайка, Александра Бортич и Милош Бикович в фильме «Холоп» (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

Любовь на съёмках и «мгновенное чувство»

«И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — делилась актриса.

«Это так круто, ведь он, по сути, из моей сферы. Ему не надо объяснять, что у меня переработки, экспедиции. Он все понимает, принимает и дает мне возможность расти и развиваться».

Софья Зайка и Михаил Серебряков (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

Отношение Софьи Зайки к скандалам и профессии

«С одной вещью я точно солидарна с Никитой — образование нужно. Сейчас профессия актера обесценилась. Актер — это не просто органично сказать текст в кадре. Это ремесло», – подчёркивала Зайка.

«Я слишком пророссийская»: Софья Зайка о карьере за рубежом

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде», — заявляла актриса.

Софья Зайка (фото: ВКонтакте @zaykasofya)

Как Софья Зайка живёт сейчас