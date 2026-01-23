Увела Леонидова из семьи и вышла замуж за адвоката из Америки: судьба звезды сериала «Ищейка» Анны Банщиковой и трагедия ее личной жизни

23 января 2026, 14:04

Анна Борисовна Банщикова — российская актриса театра и кино, на счету которой роли княгинь, мошенниц, содержанок и бизнес-леди. Однако наиболее узнаваемой для широкой аудитории стала её героиня в детективном сериале «Ищейка» — Александра Кушнир. За пределами съёмочной площадки артистка предстает в образе многодетной матери и супруги адвоката. 24 января актрисе исполняется 51 год. Об истории отношений с Максимом Леонидовым, слухах об изменах и репутации «разлучницы» — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Банщиковой: детство и развод родителей Образование и первые роли: «Астрахановский курс» и телепроекты Фильмография Анны Банщиковой Личная жизнь Анны Банщиковой Анна Банщикова сегодня

Биография Анны Банщиковой: детство и развод родителей

«Мне в детстве ничего не запрещали, никогда в жизни не наказывали, да и не давала родителям повода — не курила, не стремилась в плохие компании, хотя время было непростое. Когда человеку ничего не запрещают, дают полную свободу, его и не тянет в плохую сторону. Запретное всегда сладко, поэтому воспитание надо строить не на запретах и ограничениях, а на доверии», — считает артистка.

Анна Банщикова с дедушкой (фото: Instagram* / banshikova_anna)

«Я читала на табуретке стихи «Дядя Степа — милиционер», пела про крейсер «Аврору», но без каких-либо далекоидущих планов. Когда стукнуло 17 лет — время поступать, кроме актерского вуза в голову уже ничего не приходило», — вспоминала Банщикова.

Образование и первые роли: «Астрахановский курс» и телепроекты

Фильмография Анны Банщиковой

1993 — «Ты у меня одна»;

1998 — «Улицы разбитых фонарей – 2»;

2001 — «Убойная сила – 3»;

2003 — «Мангуст»;

2005 — «Лебединый рай»;

2006 — «Охота на пиранью»;

2008 — «Тяжелый песок»;

2012 — «С Новым годом, мамы!»;

2017 — «Крылья», «Про любовь. Только для взрослых»;

2015 — «Ищейка»;

2019 — «Отчаянные», «Бабочки и птицы», «Тёмная сторона света»;

2021 — «Подражатель»;

2022 — «Ваша тетя Люси»;

2023–2024 — «Ищейка. Новые серии»;

2023 — «За полчаса до весны», «Бедные Абрамовичи», «Кино про бандитов»;

2024 — «Горький-53», «Купидоны», «Цветы жизни», «Кто быстрее?»;

2025 — «Александр I»; «Казанова. В бегах»; «Метод-3»; «Москва слезам не верит. Всё только начинается»; «Химкинские ведьмы».

Личная жизнь Анны Банщиковой

«Я пришла на выступление, и все — дальше мы долгое время почти не расставались», — рассказывала артистка.

«И у меня были увлечения, но я всегда страдала, сильно переживала по этому поводу. Понимаете, когда молодая, красивая женщина остается одна, то и она хочет чувствовать себя желанной и любимой», — признавалась она.

«Как честный человек, я ушел от Иры, двойную жизнь практически не вел», — говорил музыкант.

Брак, расставание и слухи об изменах

«Изменяла она ему как только можно! Приезжала на машине к дому с каким-нибудь ухажером и на глазах у соседей кувыркалась. Видно, много секса ей нужно было. Иногда встречаются женщины, которым одного партнера мало», — заявляла она.

Роман с Товстоноговым и тяжелый финал

«Егор прекрасный был парень, очень талантливый, хороший человек», — кратко говорила Анна.

Москва, новая карьера и новая любовь

«И, в общем, все у нас закрутилось. На следующий день после знакомства Сева повел меня представить своему отцу, который тоже оказался в эти дни в Москве. А еще через несколько дней он уже пришел забирать мои вещи», — вспоминала Банщикова.

Анна Банщикова с сыновьями (фото: Instagram* / banshikova_anna)

«Конечно, мы все пытались заставить детей есть гречневую кашу и смотреть не в телефон, а советские мультики. Нам кажется, что это важно. Я тоже пыталась до своих детей это донести, но теперь они уже сами понимают, что это пустое времяпровождение отнимает кучу времени и много других возможностей», — поделилась Анна.

Анна Банщикова сегодня