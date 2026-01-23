Увела Леонидова из семьи и вышла замуж за адвоката из Америки: судьба звезды сериала «Ищейка» Анны Банщиковой и трагедия ее личной жизни
Анна Борисовна Банщикова — российская актриса театра и кино, на счету которой роли княгинь, мошенниц, содержанок и бизнес-леди. Однако наиболее узнаваемой для широкой аудитории стала её героиня в детективном сериале «Ищейка» — Александра Кушнир. За пределами съёмочной площадки артистка предстает в образе многодетной матери и супруги адвоката. 24 января актрисе исполняется 51 год. Об истории отношений с Максимом Леонидовым, слухах об изменах и репутации «разлучницы» — в материале «Радио 1».
Биография Анны Банщиковой: детство и развод родителейБудущая актриса родилась 24 января 1975 года в Ленинграде в семье инженеров. Работала по специальности только мать, тогда как отец предпочитал более рискованные способы заработка — игры в карты и бизнес, который неоднократно терпел крах. Когда Анне было шесть, родители развелись, однако отец не исчез из её жизни и продолжал встречаться с дочерью, часто водил её в чебуречную на Невском проспекте.
«Мне в детстве ничего не запрещали, никогда в жизни не наказывали, да и не давала родителям повода — не курила, не стремилась в плохие компании, хотя время было непростое. Когда человеку ничего не запрещают, дают полную свободу, его и не тянет в плохую сторону. Запретное всегда сладко, поэтому воспитание надо строить не на запретах и ограничениях, а на доверии», — считает артистка.Существенное влияние на формирование характера и будущей профессии оказала бабушка — заслуженная артистка РСФСР Полина Банщикова, ведущая солистка Ленинградского театра музыкальной комедии. Анна называла её исключительно «Поленькой» — стильная и эффектная женщина никак не ассоциировалась у внучки с пенсионеркой.
«Я читала на табуретке стихи «Дядя Степа — милиционер», пела про крейсер «Аврору», но без каких-либо далекоидущих планов. Когда стукнуло 17 лет — время поступать, кроме актерского вуза в голову уже ничего не приходило», — вспоминала Банщикова.
Образование и первые роли: «Астрахановский курс» и телепроектыАнна поступила в ЛГИТМиК на курс Дмитрия Астрахана. Режиссер активно снимал собственных студентов, благодаря чему Банщикова появилась в картинах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо!». Позднее актрисе достался эпизод в сериале «Улицы разбитых фонарей». По её словам, тогда почти каждый питерский артист успел отметиться в этой телевизионной франшизе.
Это был только старт: в дальнейшем Банщикова регулярно появлялась в телевизионных проектах о следствии и криминале — «Убойная сила», «Каменская», «Тайны следствия», «Журов». Среди самых ярких работ зрители выделяют роли в сериалах «Жуков», «Бабочки и птицы», «Ищейка» и заметные театральные работы.
Фильмография Анны Банщиковой
- 1993 — «Ты у меня одна»;
- 1998 — «Улицы разбитых фонарей – 2»;
- 2001 — «Убойная сила – 3»;
- 2003 — «Мангуст»;
- 2005 — «Лебединый рай»;
- 2006 — «Охота на пиранью»;
- 2008 — «Тяжелый песок»;
- 2012 — «С Новым годом, мамы!»;
- 2017 — «Крылья», «Про любовь. Только для взрослых»;
- 2015 — «Ищейка»;
- 2019 — «Отчаянные», «Бабочки и птицы», «Тёмная сторона света»;
- 2021 — «Подражатель»;
- 2022 — «Ваша тетя Люси»;
- 2023–2024 — «Ищейка. Новые серии»;
- 2023 — «За полчаса до весны», «Бедные Абрамовичи», «Кино про бандитов»;
- 2024 — «Горький-53», «Купидоны», «Цветы жизни», «Кто быстрее?»;
- 2025 — «Александр I»; «Казанова. В бегах»; «Метод-3»; «Москва слезам не верит. Всё только начинается»; «Химкинские ведьмы».
Личная жизнь Анны БанщиковойЛичная жизнь могла полностью изменить карьеру актрисы: встретив любовь, Банщикова отказалась от съёмок и стала везде сопровождать возлюбленного.
Познакомилась Анна с одним из основателей группы «Секрет» Максимом Леонидовым неожиданно — на программе «Любовь с первого взгляда», где актриса выступала в роли эксперта. Музыкант пригласил её на концерт накануне Старого Нового года.
«Я пришла на выступление, и все — дальше мы долгое время почти не расставались», — рассказывала артистка.Рядом с Анной Леонидов переживал рост вдохновения: композицию «Девочка-виденье» многие связывают именно с ней. Банщикова же наоборот решила уйти из кино и полностью переключиться на жизнь партнера. Но у истории был сложный фон: в Израиле Максима ждали жена Ирина Селезнева и их семья.
Ситуации доходили до абсурда: Ирина звонила мужу, а трубку брала Анна, ухаживавшая за заболевшим Леонидовым. Однако, когда музыкант вернулся в Тель-Авив, его жена не устроила громких сцен.
«И у меня были увлечения, но я всегда страдала, сильно переживала по этому поводу. Понимаете, когда молодая, красивая женщина остается одна, то и она хочет чувствовать себя желанной и любимой», — признавалась она.Со временем Селезнева осознала, что супруг отдаляется не только физически, но и эмоционально — а значит, влюблён всерьёз. Она заметила, что начала раздражать Леонидова. После совместной поездки в Финляндию стало ясно, что отношения переживают финальную стадию. В итоге Максим откровенно сообщил жене о чувствах к другой.
«Как честный человек, я ушел от Иры, двойную жизнь практически не вел», — говорил музыкант.
Брак, расставание и слухи об изменах
Анне на тот момент было 20 — первое серьёзное чувство она проживала искренне, не задумываясь о том, что стала «разлучницей». Сообщение на пейджер из Израиля «Я тебя люблю» стало для неё подтверждением того, что ситуация с женой Максимова разрешилась.
Свадьбу сыграли тихо, без свидетелей, а отметили — в компании друзей-рокеров. Далее последовали годы гастролей и путешествий вдвоём: семь лет пара не разлучалась ни на день. Распались супруги внезапно.
По словам Леонидова, они пытались «перевоспитывать» друг друга — ошибка для сформировавшихся взрослых людей. Знакомые обсуждали, что ситуацию мог бы изменить общий ребёнок. Но Анна признавалась, что была слишком молода, а позже пришла к мысли: раз дети не родились от Леонидова, значит так было предназначено.
Среди версий расставания существовали и более пикантные: экс-администратор «Москонцерта» Нина Федорова утверждала, что Банщикова изменяла супругу.
«Изменяла она ему как только можно! Приезжала на машине к дому с каким-нибудь ухажером и на глазах у соседей кувыркалась. Видно, много секса ей нужно было. Иногда встречаются женщины, которым одного партнера мало», — заявляла она.Актриса опровергла слухи, отметив, что обществу просто хочется видеть артистов интриганами и грешниками.
Роман с Товстоноговым и тяжелый финал
С годами в прессе появились теории о том, что Банщикова ушла от Леонидова к Георгию Товстоногову-младшему. Артистка называла это выдумками: отношения с режиссёром начались спустя два года после развода. История завершилась трагедией — в 2012 году 36-летний Товстоногов погиб.
«Егор прекрасный был парень, очень талантливый, хороший человек», — кратко говорила Анна.
Москва, новая карьера и новая любовь
После расставания с Леонидовым жизнь актрисы изменилась кардинально. Она решилась на переезд в Москву, несмотря на отсутствие жилья — ночевать приходилось у подруг. Вскоре Банщикова вместе с Аленой Бабенко отправилась на Мадагаскар для участия в проекте «Большие гонки».
Москва дала Анне профессию, но долго не давала любви. Однако судьба вмешалась неожиданно: на премьере картины «Заяц над бездной» актриса познакомилась с будущим мужем. Мужчина говорил по телефону на безупречном английском, что привлекло внимание артистки. Оказалось, он — американский адвокат, уроженец Пскова.
«И, в общем, все у нас закрутилось. На следующий день после знакомства Сева повел меня представить своему отцу, который тоже оказался в эти дни в Москве. А еще через несколько дней он уже пришел забирать мои вещи», — вспоминала Банщикова.История снова повторилась: Всеволод Шаханов на тот момент состоял в браке и воспитывал дочь. Однако, по признанию актрисы, в той семье всё давно было сложно. После откровенного разговора жена не стала препятствовать разводу.
Ради Анны Шаханов переехал из Нью-Йорка в Москву. События развивались стремительно: свадьба, рождение сыновей Миши и Саши, а позже — дочери Маши. Супруг оказался опытным отцом и активно участвовал в быте и воспитании детей.
Позже старшая дочь Всеволода познакомилась со сводными братьями онлайн, а Маша уже знакома многим зрителям: в «Ищейке» она сыграла сына главной героини.
«Конечно, мы все пытались заставить детей есть гречневую кашу и смотреть не в телефон, а советские мультики. Нам кажется, что это важно. Я тоже пыталась до своих детей это донести, но теперь они уже сами понимают, что это пустое времяпровождение отнимает кучу времени и много других возможностей», — поделилась Анна.Старший сын звезды уже живет отдельно от родителей. Актриса отмечает, что он очень самостоятельный и она им гордится.
Анна Банщикова сегодняВ 2019 году появились слухи, будто актриса намерена развестись из-за долгов супруга. Информация не подтвердилась: Банщикова и сегодня счастлива в браке и воспитывает троих детей. Супруг поддерживает её карьеру, помогает разбираться в контрактах и спокойно относится к сценам интимного характера.
Сегодня актриса остаётся востребованной и продолжает активно работать в театре и кино. Фильмы с её участием транслируются на ведущих телеканалах и онлайн-платформах. На весну 2026 года запланирован показ девятого сезона «Ищейки» на Первом канале.