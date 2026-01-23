Три брака, вина перед детьми и измена Петренко: все тайны Екатерины Климовой. С кем сейчас встречается звезда «Мы из будущего»?
У Екатерины Климовой есть всё, о чём она мечтала в детстве: большая сцена, кино, любовь зрителей и востребованность. Но за внешним благополучием скрывается личная история, в которой немало боли, расставаний и сожалений. Почему актриса считает себя виноватой перед детьми и что ей так и не удалось исправить – в материале «Радио 1».
«Я всегда знала, что буду на сцене»: первые успехи Екатерины Климовой
Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве в семье домохозяйки и свободного художника. У неё есть старшая сестра Виктория, с которой они были очень близки с детства. Через год после рождения Екатерины отца осудили за непреднамеренное убийство, и следующие 12 лет мать воспитывала дочерей одна. Чтобы уберечь девочек от травмы, им говорили, что папа находится в длительной командировке.
Детство Климова вспоминает без надрыва — с шалостями, лагерями и первыми маленькими бунтами. Сёстры вместе пробовали курить, подкупали учителей шоколадками и цветами, а в школе Екатерина откровенно не любила точные науки. Зато именно в пионерских лагерях она впервые вышла на сцену и одной из первых записывалась в спектакли. Тогда и появилась мечта связать жизнь с театром.
Строгость отца и путь в Щепкинское училище
После возвращения отца всё изменилось. Он сразу включился в воспитание дочерей и действовал жёстко, особенно с младшей. Несмотря на строгость, Екатерина позже признавалась, что благодарна ему: именно тогда она собралась, подтянула учёбу и смогла поступить в Щепкинское училище.
Учёба стала для неё настоящим ощущением «своего места». В 1999 году Климова окончила училище с красным дипломом, а на выпускном экзамене сама перекраивала старинное платье для роли, расшивая его бисером ночами.
Театр как фундамент и первые роли Екатерины Климовой в кино
После выпуска актрису приняли в Театр Российской армии, где она сразу сыграла Дездемону в «Отелло» и получила премию «Хрустальная роза Виктора Розова». Позже были Театр имени М. А. Булгакова, «Ателье», спектакли «Мастер и Маргарита», Love Letters и другие проекты, где Климова неизменно оставалась востребованной.
В кино путь оказался более долгим. Первые роли были эпизодическими, но ситуация изменилась после сериала «Бедная Настя», который принёс актрисе широкую известность и любовь зрителей в десятках стран. Затем последовали «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «По законам военного времени», «Молодёжка» и другие проекты, закрепившие её статус одной из самых узнаваемых актрис.
Новые роли и требования
К 45 годам Екатерина Климова призналась, что ей важно играть возрастные и сложные роли, в которых можно передать накопленный опыт. Военные драмы, исторические образы, сильные женские характеры — именно в таких проектах она чувствует себя наиболее честной перед зрителем.
Первый брак: школьная любовь и чувство вины
С Ильёй Хорошиловым Климова познакомилась ещё в школе. Он красиво ухаживал, сделал предложение сразу после выпускного, но свадьбу отложили из-за учёбы. После окончания Щепкинского училища они поженились, а в 2002 году у пары родилась дочь Елизавета.
Даже рождение ребёнка не спасло брак. Екатерина быстро вернулась к работе, проектов становилось всё больше, и на съёмках она встретила Игоря Петренко. Попытки сохранить семью не увенчались успехом, и в 2004 году супруги развелись.
Позже актриса не раз говорила, что поступила с первым мужем жестоко и до сих пор чувствует вину. При этом ради дочери бывшие супруги сохранили тёплые отношения и даже вместе приходили на её выпускной.
Второй брак Екатерины Климовой: любовь, зависимость и громкий развод
История с Игорем Петренко началась ещё в училище и получила продолжение на съёмках сериала «Московские окна». Экранный роман перерос в реальный, и вскоре актёры поженились. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней, причём первые роды Игорю пришлось принимать самому — пара не успела доехать до больницы.
Со стороны семья казалась идеальной, но внутри всё было сложнее. Петренко страдал от алкогольной зависимости, оба изменяли, а напряжение накапливалось годами. В 2014 году брак распался. Позже Екатерина обвиняла бывшего мужа в неуплате алиментов на миллионы рублей, и вопрос решался через суд.
Третий брак: тишина, разница в возрасте и выгорание
Гела Месхи младше Климовой на восемь лет. Их роман долго оставался тайной, а свадьба в 2015 году стала неожиданностью для публики — на тот момент актриса уже была беременна. В этом же году родилась дочь Изабелла.
Этот союз Екатерина старалась не выносить на публику, но в 2019 году брак был расторгнут. Причиной актриса назвала эмоциональное выгорание и чрезмерную загруженность на работе.
Вина перед детьми
У Екатерины Климовой четверо детей. Старшая дочь Елизавета окончила Ломоносовскую частную школу и факультет журналистики МГУ. Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова, Белла посещает театральный кружок, а Корней пока остаётся вне публичного поля.
Актриса признаётся, что больше всего жалеет о том, что не смогла сохранить ни один из браков и дать детям ощущение полной семьи. За это она просит у них прощения, хотя сами дети, по её словам, не держат обиды.
Настоящее время и тихая жизнь Екатерины Климовой
Сегодня Екатерина Климова продолжает активно работать в театре и кино, гастролирует с моноспектаклем и остаётся одной из самых востребованных актрис. Она снова состоит в отношениях, но имя избранника предпочитает не раскрывать.
Между съёмками, сценой и материнством актриса продолжает идти своим путём — с признанием ошибок, громкими успехами и тем самым внутренним конфликтом, который делает её роли особенно живыми.